Для транспорту в Києві готують нові правила під час тривоги: які є варіанти і чи поїде метро

Київ залишається єдиним містом в Україні, у якому зупиняють громадський транспорт під час повітряної тривоги. Через це у столиці часто виникає транспортний колапс .

РБК-Україна розпитала начальника КМВА Тимура Ткаченка про те, чи скасовуватимуть зупинку транспорту під час тривоги і які нові правила можуть запровадити.

Чи збираються скасувати зупинку транспорту під час тривоги

"Маємо запит від громади і його неможливо ігнорувати. Кожен, хто не міг повернутись додому пізно ввечері або доїхати на роботу зранку через повітряну тривогу, розуміє, про що я. Проте такі рішення не ухвалюються одноосібно. Ми спільно з муніципальними відомствами та військовими працюємо над алгоритмом функціонування транспорту. Щонайменше, у разі зміни рішення, варто розробити нові протоколи безпеки для водіїв та пасажирів", - розповів Ткаченко.

За його словами, безпека киян - у пріоритеті влади. Тому до розв'язання питання із зупинкою транспорту адміністрація підходить максимально зважено.

"Якщо загалом, то нині ми шукаємо варіанти. Станом на зараз це - спроба відповісти на питання "а чи можемо ми знайти кращий вихід з ситуації?", - додав очільник КМВА.

Ткаченко також наголосив, що фінальне рішення формує склад Ради оборони міста. Тому адміністрація може напрацювати певні варіанти, і винести їх на розгляд.

"Але єдиним залишається факт - перегляд чинного рішення, яке було ухвалено за інших умов ще на початку повномасштабного вторгнення. Київ залишається єдиним містом в Україні, яке повністю зупиняє комунальний транспорт під час тривоги. До прикладу, Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя таких заходів не застосовує. При цьому, ніхто не може відповісти, наскільки ці зупинки реально убезпечують киян", - додав чиновник.

Які варіанти може запропонувати влада киянам

"Зараз я бачу наступне: створити умови, які надають людям можливість вибору та чітке розуміння дій у критичних ситуаціях. Зупинки громадського транспорту мають бути обладнані укриттями, що забезпечують захист від уламків. Пасажири, які вирішили продовжити поїздку, повинні мати таку можливість", - каже очільник адміністрації.

Водночас водії мають отримувати оперативну інформацію від диспетчерів про рівень ризику на маршруті, щоб приймати обґрунтовані рішення.

"Саме тому я ініціюю розробку комплексного та збалансованого рішення, яке врахує безпеку пасажирів, водіїв і загальну організацію транспортного процесу", - наголосив Ткаченко.

За його словами, треба добре продумати додаткові заходи безпеки. Транспортна система Києва достатньо складна, зважаючи на два береги Дніпра, сполучені гілками метро та наземним транспортом, тому під час тривоги надзвичайно великий пасажиропотік фактично паралізується.

"Можуть бути різні механізми та рішення для різного транспорту. Але важливо розуміти, що ми не можемо просто ніяк дозволити не реагувати на загрози. Якщо ми десь послаблюємо вимоги, то маємо натомість десь підвищувати пильність. Дати більше варіантів дій відповідальним особам, для того, аби вберегти здоровʼя і життя громадян", - додав чиновник.

Він також зазначив, що повна заборона руху в сьогоднішніх реаліях - найлегший варіант, значно складніше, хоч і результативніше, знайти доцільне рішення, з урахуванням потреби киян та питань безпеки.

Під час тривоги у Києві виникає транспортний колапс (фото: Getty Images)

Чи запустять метро наземними ділянками і відкриють рух Південним мостом

"У нас є досвід "Укрзалізниці", яка не зупиняє рух міської електрички під час тривог. Водночас у метрополітену є свої особливості. Тому за моїм дорученням КП "Київський метрополітен" готує своє бачення, як ми можемо відновити рух за умови продуманих заходів безпеки", - зазначив Ткаченко.

Начальник КМВА наголосив, що рішення перекрити рух Південним мостом було обумовлене військовою необхідністю.

"Київ продовжує виконувати функції, повʼязані з забезпеченням обороноздатності всієї країни. Як тільки ми зможемо повноцінно відновити рух між берегами Дніпра через цей міст - зробимо це", - додав чиновник.

Також Ткаченко наголосив, що чекає пропозицій в межах роботи місцевої влади, щоб місто вийшло з єдиною позицією, на основі пропозицій профільних відомств. Потім влада "стикуватиме" зауваження від військових, від ДСНС.

"Поспішні рішення тільки нашкодять", - резюмував Ткаченко.