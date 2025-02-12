Чи зупинятиметься транспорт Києва щоранку під час хвилини мовчання: відповідь КМДА

У Київській міській державній адміністрації пояснили, чи зупинятиметься столичний наземний громадський транспорт щоранку. Йдеться про період часу впродовж загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Facebook.

Чи зупинятиметься транспорт в Києві під час хвилини мовчання

Українцям (із посиланням на КП "Київпастранс") нагадали, що в наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Зазначається, що інформація про те, буцімто громадський транспорт під час хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) - не відповідає дійсності.

"У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам'яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України", - пояснили у КМДА.

Наголошується, що коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

"Наразі у "Київпастрансі" здійснюють підготовку до впровадження цього рішення... Закликаємо мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам'яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни", - підсумували у міській держадміністрації.

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)