Зміни від МОЗ для нутриціологів: диплом та чіткі обов’язки замість курсів із соцмереж

В Україні вперше законодавчо визначили вимоги до освіти нутриціологів та їхніх обов’язків. Відтепер консультувати щодо харчування зможуть лише дипломовані фахівці, а не блогери чи автори програм зі схуднення із соцмереж.
РБК-Україна розповідає, як на законодавчому рівні визначили кваліфікаційні вимоги та обов’язки для нутриціологів, і де тепер фахівці з цієї сфери можуть отримати диплом.
У грудні 2024 року Міністерство економіки наказом №27751 "Про затвердження Зміни №14 до національного класифікатора ДК 003:2010" внесло професію "нутриціолог" до Національного класифікатора професій. Це означало, що така професія існує, і її можна було вписати у штатні розписи, трудові договори тощо.
Але не було чітко визначених обов’язків та кваліфікаційних вимог до нутриціологів.
У серпні 2025 року МОЗ України наказом №1276 "Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я" внесло зміни, згідно з якими розділ "Фахівці" доповнено пунктом 58 "Нутриціолог".
Відтепер для нутриціолога обов’язковою є відповідність низці кваліфікаційних характеристик.
Професію нутриціолога не лише визнано, а й затверджено вимоги до освіти та обов’язки такого фахівця.
Тож офіційно нутриціолог - це не просто консультант, а насамперед кваліфікований фахівець.
Згідно зі змінами нутриціолог:
Нутриціолог зобов’язаний:
Крім того, нутриціолог повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Нутриціолог повинен мати вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Терапія та реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (спеціалізація за дипломом має бути "Нутриціологія").
До 1 січня 2030 року до роботи на посаді "нутриціолог" допускатимуться особи, які здобули вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Громадське здоров’я" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (освітня програма за дипломом "Нутриціологія").
Також для нутриціологів обов’язковим є набір балів безперервного професійного розвитку, як і для всіх медичних працівників.
Відповідну освіту можна отримати в таких навчальних закладах:
