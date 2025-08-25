Зміни від МОЗ для нутриціологів: диплом та чіткі обов’язки замість курсів із соцмереж

Які зміни внесено до законодавства

У грудні 2024 року Міністерство економіки наказом №27751 "Про затвердження Зміни №14 до національного класифікатора ДК 003:2010" внесло професію "нутриціолог" до Національного класифікатора професій. Це означало, що така професія існує, і її можна було вписати у штатні розписи, трудові договори тощо.

Але не було чітко визначених обов’язків та кваліфікаційних вимог до нутриціологів.

У серпні 2025 року МОЗ України наказом №1276 "Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я" внесло зміни, згідно з якими розділ "Фахівці" доповнено пунктом 58 "Нутриціолог".

Відтепер для нутриціолога обов’язковою є відповідність низці кваліфікаційних характеристик.

Що це означає для нутриціологів

Професію нутриціолога не лише визнано, а й затверджено вимоги до освіти та обов’язки такого фахівця.

Тож офіційно нутриціолог - це не просто консультант, а насамперед кваліфікований фахівець.

Завдання нутриціолога

Згідно зі змінами нутриціолог:

здійснює моніторинг харчового статусу та нутритивний супровід пацієнтів, щоб забезпечити оптимальне надходження поживних речовин для організму

консультує пацієнтів з питань особливостей поточного харчування та надає індивідуальні рекомендації щодо зменшення негативного впливу харчових звичок на стан здоров'я

надає консультативну підтримку пацієнтам із надмірною або недостатньою масою тіла, розробляє персоніфікований план харчування, спрямований на оптимізацію калорійності, поживної цінності дієти та поліпшення харчових звичок

за показаннями призначає пероральне додаткове харчування, ентеральне та парентеральне харчування

здійснює моніторинг ефективності та безпечності дієтичних інтервенцій

співпрацює з лікарями різних спеціальностей, медичними сестрами та іншими медичними працівниками для забезпечення нутритивного супроводу пацієнтів

бере участь у контролі роботи харчоблоків закладів охорони здоров'я та кейтерингових служб для забезпечення безперебійного, якісного та безпечного харчування пацієнтів

Обов’язки нутриціологів

Нутриціолог зобов’язаний:

вести відповідну документацію, у тому числі в електронній формі

, у тому числі в електронній формі дотримуватися принципів професійної етики

постійно вдосконалювати свій професійний рівень

знати законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органів управління, закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів

знати анатомію, фізіологію і патологію органів системи травлення

знати фізіологію та патологію білкового, ліпідного, вуглеводного, водно-мінерального обміну, кислотно-лужного балансу

знати біохімію їжі та харчування

знати сучасні теорії та моделі харчування, вплив споживання основних харчових продуктів і напоїв для профілактики, лікування захворювань та з метою промоції здоров'я

бути обізнаним щодо результатів останніх національних та міжнародних досліджень із вивчення харчування, впливу моделей харчування та споживання окремих груп харчових продуктів на основні показники здоров'я населення

із вивчення харчування, впливу моделей харчування та споживання окремих груп харчових продуктів на основні показники здоров’я населення знати особливості харчування людей різних вікових груп

знати принципи адаптації харчування пацієнтів після оперативних втручань, при гострих та хронічних патологічних станах

бути обізнаним щодо санітарних правил та нормативів з організації харчування

Крім того, нутриціолог повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Яку освіту повинен мати нутриціолог

Нутриціолог повинен мати вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Терапія та реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (спеціалізація за дипломом має бути "Нутриціологія").

До 1 січня 2030 року до роботи на посаді "нутриціолог" допускатимуться особи, які здобули вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Громадське здоров’я" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (освітня програма за дипломом "Нутриціологія").

Також для нутриціологів обов’язковим є набір балів безперервного професійного розвитку, як і для всіх медичних працівників.

Де можна здобути професію нутриціолога

Відповідну освіту можна отримати в таких навчальних закладах: