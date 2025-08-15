Можна, але є нюанси: як студентам в Україні здобути дві освіти одночасно
Українські студенти мають право паралельно навчатися за двома спеціальностями та отримати два дипломи. Це дозволяє поєднувати різні освітні програми в одному або навіть у кількох вишах.
Про це пише РБК-Україна із посилання на "Освіта.юа".
Як одночасно можна навчатися у двох вишах
Паралельне навчання можливе за умов:
- одна програма - за кошти держбюджету, інша - на контракті;
- можна поєднувати денну й заочну форми або навіть дві денні (але з урахуванням навантаження);
- дозволено навчатися в одному закладі або в різних.
Через воєнний стан і перехід багатьох університетів на дистанційний формат відвідування лекцій стало гнучкішим, а викладачі частіше йдуть назустріч студентам.
Які діють обмеження та вимоги
Деякі виші можуть висувати умови для вступу на другу спеціальність: наприклад, відпрацювання мінімум року на основній програмі та виконання навчального плану.
Перезарахування дисциплін
Якщо спеціальності суміжні, частину предметів можна зарахувати автоматично. Це також можливо й для несуміжних напрямів, якщо збігаються окремі дисципліни чи модулі - за погодженням деканату.
Коли можна вступити
Додатковий набір на контракт зазвичай триває з 1 вересня до 20 жовтня. Про наявність набору та дати подачі заяв можна дізнатися у конкурсних пропозиціях вишу або безпосередньо в приймальній комісії.
Дві безкоштовні освіти
Водночас здобувати дві освіти на бюджеті в межах одного рівня заборонено. Але є виняток: можна поєднати, наприклад, бакалаврат чи магістратуру у виші з безкоштовним навчанням у закладі професійно-технічної освіти.
