ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Можна, але є нюанси: як студентам в Україні здобути дві освіти одночасно

П'ятниця 15 серпня 2025 08:00
UA EN RU
Можна, але є нюанси: як студентам в Україні здобути дві освіти одночасно Як в Україні можна здобувати дві освіти паралельно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українські студенти мають право паралельно навчатися за двома спеціальностями та отримати два дипломи. Це дозволяє поєднувати різні освітні програми в одному або навіть у кількох вишах.

Про це пише РБК-Україна із посилання на "Освіта.юа".

Як одночасно можна навчатися у двох вишах

Паралельне навчання можливе за умов:

  • одна програма - за кошти держбюджету, інша - на контракті;
  • можна поєднувати денну й заочну форми або навіть дві денні (але з урахуванням навантаження);
  • дозволено навчатися в одному закладі або в різних.

Через воєнний стан і перехід багатьох університетів на дистанційний формат відвідування лекцій стало гнучкішим, а викладачі частіше йдуть назустріч студентам.

Які діють обмеження та вимоги

Деякі виші можуть висувати умови для вступу на другу спеціальність: наприклад, відпрацювання мінімум року на основній програмі та виконання навчального плану.

Перезарахування дисциплін

Якщо спеціальності суміжні, частину предметів можна зарахувати автоматично. Це також можливо й для несуміжних напрямів, якщо збігаються окремі дисципліни чи модулі - за погодженням деканату.

Коли можна вступити

Додатковий набір на контракт зазвичай триває з 1 вересня до 20 жовтня. Про наявність набору та дати подачі заяв можна дізнатися у конкурсних пропозиціях вишу або безпосередньо в приймальній комісії.

Дві безкоштовні освіти

Водночас здобувати дві освіти на бюджеті в межах одного рівня заборонено. Але є виняток: можна поєднати, наприклад, бакалаврат чи магістратуру у виші з безкоштовним навчанням у закладі професійно-технічної освіти.

Читайте також про те, що в Україні стартувала процедура переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні бюджетні місця. Процес триває до 18 серпня.

Раніше ми писали про те, що в українських університетах, де залишилися вільні місця для контрактників, розпочався другий етап вступної кампанії на контракт. Зараховувати абітурієнтів будуть до 30 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Студенти Освіта в Україні
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія