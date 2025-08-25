Изменения от Минздрава для нутрициологов: диплом и четкие обязанности вместо курсов из соцсетей

Какие изменения внесены в законодательство

В декабре 2024 года Министерство экономики приказом №27751 "Об утверждении Изменения №14 к национальному классификатору ДК 003:2010" внесло профессию "нутрициолог" в Национальный классификатор профессий. Это означало, что такая профессия существует, и ее можно было вписать в штатные расписания, трудовые договоры и т.п.

Но не было четко определенных обязанностей и квалификационных требований к нутрициологам.

В августе 2025 года Минздрав Украины приказом №1276 "Об утверждении Изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение" внесло изменения, согласно которым раздел "Специалисты" дополнен пунктом 58 "Нутрициолог".

Отныне для нутрициолога обязательным является соответствие ряду квалификационных характеристик.

Что это означает для нутрициологов

Профессия нутрициолога не только признана, но и утверждены требования к образованию и обязанности такого специалиста.

Поэтому официально нутрициолог - это не просто консультант, а прежде всего квалифицированный специалист.

Задачи нутрициолога

Согласно изменениям нутрициолог:

осуществляет мониторинг пищевого статуса и нутритивное сопровождение пациентов , чтобы обеспечить оптимальное поступление питательных веществ для организма

, чтобы обеспечить оптимальное поступление питательных веществ для организма консультирует пациентов по вопросам особенностей текущего питания и предоставляет индивидуальные рекомендации по уменьшению негативного влияния пищевых привычек на состояние здоровья

и предоставляет индивидуальные рекомендации по уменьшению негативного влияния пищевых привычек на состояние здоровья оказывает консультативную поддержку пациентам с избыточной или недостаточной массой тела , разрабатывает персонифицированный план питания, направленный на оптимизацию калорийности, питательной ценности диеты и улучшение пищевых привычек

, разрабатывает персонифицированный план питания, направленный на оптимизацию калорийности, питательной ценности диеты и улучшение пищевых привычек по показаниям назначает пероральное дополнительное питание, энтеральное и парентеральное питание

осуществляет мониторинг эффективности и безопасности диетических интервенций

сотрудничает с врачами разных специальностей, медицинскими сестрами и другими медицинскими работниками для обеспечения нутритивного сопровождения пациентов

для обеспечения нутритивного сопровождения пациентов участвует в контроле работы пищеблоков учреждений здравоохранения и кейтеринговых служб для обеспечения бесперебойного, качественного и безопасного питания пациентов

Обязанности нутрициологов

Нутрициолог обязан:

вести соответствующую документацию , в том числе в электронной форме

, в том числе в электронной форме соблюдать принципы профессиональной этики

постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень

знать законодательство о здравоохранении и нормативно-правовые акты , регламентирующие деятельность органов управления, учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений

, регламентирующие деятельность органов управления, учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений знать анатомию, физиологию и патологию органов пищеварительной системы

органов пищеварительной системы знать физиологию и патологию белкового, липидного, углеводного, водно-минерального обмена, кислотно-щелочного баланса

белкового, липидного, углеводного, водно-минерального обмена, кислотно-щелочного баланса знать биохимию пищи и питания

пищи и питания знать современные теории и модели питания , влияние потребления основных пищевых продуктов и напитков для профилактики, лечения заболеваний и с целью продвижения здоровья

, влияние потребления основных пищевых продуктов и напитков для профилактики, лечения заболеваний и с целью продвижения здоровья быть осведомленным о результатах последних национальных и международных исследований по изучению питания, влияния моделей питания и потребления отдельных групп пищевых продуктов на основные показатели здоровья населения

по изучению питания, влияния моделей питания и потребления отдельных групп пищевых продуктов на основные показатели здоровья населения знать особенности питания людей разных возрастных групп

знать принципы адаптации питания пациентов после оперативных вмешательств, при острых и хронических патологических состояниях

после оперативных вмешательств, при острых и хронических патологических состояниях быть осведомленным о санитарных правилах и нормативах по организации питания

Кроме того, нутрициолог должен владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Какое образование должен иметь нутрициолог

Нутрициолог должен иметь высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Терапия и реабилитация" отрасли знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (специализация по диплому должна быть "Нутрициология").

До 1 января 2030 года к работе на должности "нутрициолог" будут допускаться лица, получившие высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Общественное здоровье" отрасли знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (образовательная программа по диплому "Нутрициология").

Также для нутрициологов обязательным является набор баллов непрерывного профессионального развития, как и для всех медицинских работников.

Где можно получить профессию нутрициолога

Соответствующее образование можно получить в таких учебных заведениях: