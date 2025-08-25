Изменения от Минздрава для нутрициологов: диплом и четкие обязанности вместо курсов из соцсетей

В Украине впервые законодательно определили требования к образованию нутрициологов и их обязанностей. Отныне консультировать по питанию смогут только дипломированные специалисты, а не блогеры или авторы программ по похудению из соцсетей.
РБК-Украина рассказывает, как на законодательном уровне определили квалификационные требования и обязанности для нутрициологов, и где теперь специалисты из этой сферы могут получить диплом.
В декабре 2024 года Министерство экономики приказом №27751 "Об утверждении Изменения №14 к национальному классификатору ДК 003:2010" внесло профессию "нутрициолог" в Национальный классификатор профессий. Это означало, что такая профессия существует, и ее можно было вписать в штатные расписания, трудовые договоры и т.п.
Но не было четко определенных обязанностей и квалификационных требований к нутрициологам.
В августе 2025 года Минздрав Украины приказом №1276 "Об утверждении Изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение" внесло изменения, согласно которым раздел "Специалисты" дополнен пунктом 58 "Нутрициолог".
Отныне для нутрициолога обязательным является соответствие ряду квалификационных характеристик.
Профессия нутрициолога не только признана, но и утверждены требования к образованию и обязанности такого специалиста.
Поэтому официально нутрициолог - это не просто консультант, а прежде всего квалифицированный специалист.
Согласно изменениям нутрициолог:
Нутрициолог обязан:
Кроме того, нутрициолог должен владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Нутрициолог должен иметь высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Терапия и реабилитация" отрасли знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (специализация по диплому должна быть "Нутрициология").
До 1 января 2030 года к работе на должности "нутрициолог" будут допускаться лица, получившие высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Общественное здоровье" отрасли знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (образовательная программа по диплому "Нутрициология").
Также для нутрициологов обязательным является набор баллов непрерывного профессионального развития, как и для всех медицинских работников.
Соответствующее образование можно получить в таких учебных заведениях:
