Зміни в Польщі з 5 березня: кому з українців треба йти до уженду, щоб не стати нелегалом

З 5 березня 2026 року в Польщі набувають чинності зміни до закону про допомогу громадянам України. Нові норми регулюють правила проживання, працевлаштування та соціального захисту, що вплине на життя 1,5 мільйона осіб.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Wprost.
Головне:
Абонентам, які вже мають чинний статус PESEL UKR, не потрібно робити жодних додаткових кроків для його продовження. Проте українці, які отримали номер PESEL без пред'явлення дійсного закордонного паспорта, зобов'язані підтвердити свої дані в офісі до 31 серпня 2026 року.
Якщо цього не зробити, з 1 вересня статус автоматично зміниться на NUE, що означатиме нелегальне перебування та втрату права на проживання в Польщі. Також запроваджується норма, згідно з якою нові прибулі мають подати заяву на PESEL UKR протягом 30 днів після перетину кордону.
Одним із ключових нововведень є запровадження карти побуту CUKR. Вона видається на 3 роки та надає власнику наступні права:
Для осіб зі статусом PESEL UKR процедура працевлаштування залишається спрощеною: роботодавцю достатньо повідомити районне управління зайнятості.
Варто звернути увагу на правило перебування за межами Польщі. Якщо особа залишає країну більш ніж на 30 днів, статус UKR може бути анульований. Це створює певні труднощі для сезонних працівників та осіб, які працюють у відрядженнях за кордоном.
Медичне обслуговування: з 5 березня доступ до повного спектра медичних послуг стає страховим. Це означає, що біженці повинні мати страховку та сплачувати медичні внески. Винятки, за якими допомога надаватиметься безкоштовно, передбачені лише для:
Юристи зазначають, що деякі аспекти закону потребують додаткових роз'яснень, зокрема щодо механізму відновлення втраченого статусу та прав осіб із біометричними паспортами інших країн ЄС.
Для цього потрібно подати заяву, підтвердити легальне перебування, працевлаштування та навчання дитини у польському закладі. Якщо не виконати цих умов, у допомозі можуть відмовити.
