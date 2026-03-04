Зміни в Польщі з 5 березня: кому з українців треба йти до уженду, щоб не стати нелегалом

Головне: Статус PESEL UKR: Автоматично продовжується для більшості власників, проте частина осіб має пройти верифікацію даних.

Автоматично продовжується для більшості власників, проте частина осіб має пройти верифікацію даних. Карта CUKR: Запроваджується новий тип посвідки на проживання терміном на три роки.

Запроваджується новий тип посвідки на проживання терміном на три роки. Терміни: Встановлено суворий 30-денний термін для отримання PESEL UKR після в'їзду в країну.

Встановлено суворий 30-денний термін для отримання PESEL UKR після в'їзду в країну. Медицина: Доступ до медичних послуг тепер залежатиме віднаявності страховки та сплати внесків (за певними винятками).

PESEL UKR та верифікація документів

Абонентам, які вже мають чинний статус PESEL UKR, не потрібно робити жодних додаткових кроків для його продовження. Проте українці, які отримали номер PESEL без пред'явлення дійсного закордонного паспорта, зобов'язані підтвердити свої дані в офісі до 31 серпня 2026 року.

Якщо цього не зробити, з 1 вересня статус автоматично зміниться на NUE, що означатиме нелегальне перебування та втрату права на проживання в Польщі. Також запроваджується норма, згідно з якою нові прибулі мають подати заяву на PESEL UKR протягом 30 днів після перетину кордону.

Карта побуту CUKR та ринок праці

Одним із ключових нововведень є запровадження карти побуту CUKR. Вона видається на 3 роки та надає власнику наступні права:

Повний доступ до ринку праці без додаткових дозволів.

Право вести підприємницьку діяльність на рівні з громадянами Польщі.

Можливість подорожувати Шенгенською зоною (до 90 днів у межах пів року).

Для осіб зі статусом PESEL UKR процедура працевлаштування залишається спрощеною: роботодавцю достатньо повідомити районне управління зайнятості.

Ризики втрати статусу та питання медицини

Варто звернути увагу на правило перебування за межами Польщі. Якщо особа залишає країну більш ніж на 30 днів, статус UKR може бути анульований. Це створює певні труднощі для сезонних працівників та осіб, які працюють у відрядженнях за кордоном.

Медичне обслуговування: з 5 березня доступ до повного спектра медичних послуг стає страховим. Це означає, що біженці повинні мати страховку та сплачувати медичні внески. Винятки, за якими допомога надаватиметься безкоштовно, передбачені лише для:

вагітних;

жертв війни;

осіб, які постраждали від насильства.

Юристи зазначають, що деякі аспекти закону потребують додаткових роз'яснень, зокрема щодо механізму відновлення втраченого статусу та прав осіб із біометричними паспортами інших країн ЄС.