Спеціальний статус скасують: як українцям легально залишитися в Польщі до 2027 року

Українські біженці зможуть легально залишатися в Польщі до березня 2027 року. Відповідні норми передбачає закон, нещодавно підписаний президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

Документ передбачає поступовий перехід від спеціального механізму тимчасового захисту до нових правил, інтегрованих у загальний закон про надання захисту іноземцям.

Що змінюється

Закон скасовує окрему норму, яка діяла для громадян України після початку повномасштабної війни. Натомість основні положення щодо прав, допомоги та соціальних гарантій будуть включені до загального законодавства про іноземців.

Перехідний період

Перехідний період триватиме з 5 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

У цей час українці зможуть:

легально перебувати на території Польщі;

зберігати доступ до частини соціальних виплат і пільг.

Після завершення перехідного періоду громадяни України, які залишаться в країні, повинні будуть адаптуватися до нових умов отримання правового статусу та захисту відповідно до оновлених норм.