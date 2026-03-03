ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Спеціальний статус скасують: як українцям легально залишитися в Польщі до 2027 року

Вівторок 03 березня 2026 12:40
UA EN RU
Спеціальний статус скасують: як українцям легально залишитися в Польщі до 2027 року Фото: Українці в Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українські біженці зможуть легально залишатися в Польщі до березня 2027 року. Відповідні норми передбачає закон, нещодавно підписаний президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Читайте також: Польща оновлює правила для українців: як не втратити захист через PESEL

Документ передбачає поступовий перехід від спеціального механізму тимчасового захисту до нових правил, інтегрованих у загальний закон про надання захисту іноземцям.

Що змінюється

Закон скасовує окрему норму, яка діяла для громадян України після початку повномасштабної війни. Натомість основні положення щодо прав, допомоги та соціальних гарантій будуть включені до загального законодавства про іноземців.

Перехідний період

Перехідний період триватиме з 5 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.

У цей час українці зможуть:

  • легально перебувати на території Польщі;
  • зберігати доступ до частини соціальних виплат і пільг.

Після завершення перехідного періоду громадяни України, які залишаться в країні, повинні будуть адаптуватися до нових умов отримання правового статусу та захисту відповідно до оновлених норм.

Раніше РБК-Україна писало про масштабну міграцію українців через війну та як Європа приймає біженців на п’ятому році повномасштабного вторгнення. Ми розповідали, скільки українців залишаються за кордоном, як країни ЄС поступово скорочують виплати та посилюють вимоги до інтеграції, а також який економічний внесок роблять українці.

Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року в Польщі змінилися правила виплати допомоги "800+" для українських біженців. Право на гроші залежать від професійної активності заявника. Для отримання виплат потрібно повторно подати заяву, підтвердити легальне перебування, працевлаштування та навчання дитини у польському закладі. У разі невиконання цих умов або сумнівів щодо проживання в Польщі у допомозі можуть відмовити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Новини
Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи
Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою