Изменения в Польше с 5 марта: кому из украинцев надо идти в уженд, чтобы не стать нелегалом

С 5 марта 2026 года в Польше вступают в силу изменения в закон о помощи гражданам Украины. Новые нормы регулируют правила проживания, трудоустройства и социальной защиты, что повлияет на жизнь 1,5 миллиона человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wprost.
Главное:
Абонентам, которые уже имеют действующий статус PESEL UKR, не нужно делать никаких дополнительных шагов для его продления. Однако украинцы, которые получили номер PESEL без предъявления действительного загранпаспорта, обязаны подтвердить свои данные в офисе до 31 августа 2026 года.
Если этого не сделать, с 1 сентября статус автоматически изменится на NUE, что будет означать нелегальное пребывание и потерю права на проживание в Польше. Также вводится норма, согласно которой новые прибывшие должны подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы.
Одним из ключевых нововведений является введение карты быта CUKR. Она выдается на 3 года и предоставляет владельцу следующие права:
Для лиц со статусом PESEL UKR процедура трудоустройства остается упрощенной: работодателю достаточно сообщить районное управление занятости.
Стоит обратить внимание на правило пребывания за пределами Польши. Если лицо покидает страну более чем на 30 дней, статус UKR может быть аннулирован. Это создает определенные трудности для сезонных работников и лиц, работающих в командировках за рубежом.
Медицинское обслуживание: с 5 марта доступ к полному спектру медицинских услуг становится страховым. Это означает, что беженцы должны иметь страховку и платить медицинские взносы. Исключения, по которым помощь будет предоставляться бесплатно, предусмотрены только для:
Юристы отмечают, что некоторые аспекты закона требуют дополнительных разъяснений, в частности относительно механизма восстановления утраченного статуса и прав лиц с биометрическими паспортами других стран ЕС.
