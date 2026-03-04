Изменения в Польше с 5 марта: кому из украинцев надо идти в уженд, чтобы не стать нелегалом

Главное: Статус PESEL UKR: Автоматически продлевается для большинства владельцев, однако часть лиц должна пройти верификацию данных.

Автоматически продлевается для большинства владельцев, однако часть лиц должна пройти верификацию данных. Карта CUKR: Вводится новый тип вида на жительство сроком на три года.

Вводится новый тип вида на жительство сроком на три года. Сроки: Установлен строгий 30-дневный срок для получения PESEL UKR после въезда в страну.

Установлен строгий 30-дневный срок для получения PESEL UKR после въезда в страну. Медицина: Доступ к медицинским услугам теперь будет зависеть от наличия страховки и уплаты взносов (за определенными исключениями).

PESEL UKR и верификация документов

Абонентам, которые уже имеют действующий статус PESEL UKR, не нужно делать никаких дополнительных шагов для его продления. Однако украинцы, которые получили номер PESEL без предъявления действительного загранпаспорта, обязаны подтвердить свои данные в офисе до 31 августа 2026 года.

Если этого не сделать, с 1 сентября статус автоматически изменится на NUE, что будет означать нелегальное пребывание и потерю права на проживание в Польше. Также вводится норма, согласно которой новые прибывшие должны подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы.

Карта быта CUKR и рынок труда

Одним из ключевых нововведений является введение карты быта CUKR. Она выдается на 3 года и предоставляет владельцу следующие права:

Полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений.

Право вести предпринимательскую деятельность наравне с гражданами Польши.

Возможность путешествовать по Шенгенской зоне (до 90 дней в пределах полугода).

Для лиц со статусом PESEL UKR процедура трудоустройства остается упрощенной: работодателю достаточно сообщить районное управление занятости.

Риски потери статуса и вопросы медицины

Стоит обратить внимание на правило пребывания за пределами Польши. Если лицо покидает страну более чем на 30 дней, статус UKR может быть аннулирован. Это создает определенные трудности для сезонных работников и лиц, работающих в командировках за рубежом.

Медицинское обслуживание: с 5 марта доступ к полному спектру медицинских услуг становится страховым. Это означает, что беженцы должны иметь страховку и платить медицинские взносы. Исключения, по которым помощь будет предоставляться бесплатно, предусмотрены только для:

беременных;

жертв войны;

лиц, пострадавших от насилия.

Юристы отмечают, что некоторые аспекты закона требуют дополнительных разъяснений, в частности относительно механизма восстановления утраченного статуса и прав лиц с биометрическими паспортами других стран ЕС.