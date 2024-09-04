Зміни в Кабміні. Сьогодні Рада має звільнити низку міністрів

Верховна Рада незабаром розпочне серйозні кадрові ротації, які торкнуться половини урядового штату. Сьогодні очікується день звільнень, а завтра - призначень.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто з міністрів йде у відставку та кого планують призначити.
Наразі у відставку вже подали:
За даними джерел РБК-Україна, плануються такі призначення:
Так, сьогодні розглядатимуть звільнення в профільних Комітетах, а після цього винесуть на розгляд в залу Ради. Після чого, як розповіли РБК-Україна співрозмовники в "Слузі народу", збереться фракція СН для формального винесення кандидатури, плюс до цього президент Володимир Зеленський внесе подання до парламенту щодо призначення міністра закордонних справ.
Нагадаємо, що історія з перезавантаженням уряду тягнеться ще від весни цього року. Але лише зараз вона набуває реальних масштабів. Як вчора анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.
Як пояснив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів.
Додамо, що окрім уряду, ротації трохи торкнулися й Офісу президента. Так, вчора Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП.
За даними джерел РБК-Україна, найбільш імовірним кандидатом на заміну Шурми в ОП розглядають Олександра Камишіна.
Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".
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