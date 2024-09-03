Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента .

Він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна теорія", а також Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економіка та підприємництво".

Варто зауважити, що джерела РБК-Україна в парламенті сьогодні, 3 вересня, вже повідомляли про можливе звільнення заступника голови ОП Ростислава Шурми.

При цьому, за даними співрозмовників, на його місце можуть призначити Олександра Камишіна, який зараз є головою Мінстратегпрому. Камишін сьогодні подав заяву про звільнення з посади до Ради.

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