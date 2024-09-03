Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Він підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі голови держави.
Що відомо про Шурму
Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові.
Він закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна теорія", а також Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Економіка та підприємництво".
- З 2003 року працював у міжнародних компаніях Procter & Gamble та BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED.
- З 2006 року працював у Групі МЕТІНВЕСТ.
- З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод".
- З 2012 до 2019 року працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".
- З березня 2021 року працював радником Офісу президента України (поза штатом).
- 23 листопада 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України.
Варто зауважити, що джерела РБК-Україна в парламенті сьогодні, 3 вересня, вже повідомляли про можливе звільнення заступника голови ОП Ростислава Шурми.
При цьому, за даними співрозмовників, на його місце можуть призначити Олександра Камишіна, який зараз є головою Мінстратегпрому. Камишін сьогодні подав заяву про звільнення з посади до Ради.
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