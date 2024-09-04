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Изменения в Кабмине. Сегодня Рада должна уволить ряд министров

Фото: сегодня будут уволены ряд министров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада в скором времени начнет серьезные кадровые ротации, которые коснутся половины правительственного штата. Сегодня ожидается день увольнений, а завтра - назначений.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, кто из министров идет в отставку и кого планируют назначить.

По состоянию на сейчас в отставку уже подали:

  • глава Минстратегпрома Александр Камышин
  • глава Минюста Денис Малюска
  • глава Минприроды Руслан Стрелец
  • вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина
  • вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук
  • глава МИД Дмитрий Кулеба

По данным источников РБК-Украина, планируются следующие назначения:

  • в Минстратегпром - Сергей Боев или Герман Сметанин
  • в МИД - Андрей Сибига
  • в Минюст - Ольга Стефанишина
  • в Минприроды - Светлана Гринчук
  • в Минагро - Виталий Коваль
  • в Минспорта - Матвей Бедный (сейчас он и.о.)
  • в Минкульт - Николай Точицкий
  • Минрегион может возглавить Алексей Кулеба

Так, сегодня будут рассматривать увольнения в профильных Комитетах, а после этого вынесут на рассмотрение в зал Рады. После чего, как рассказали РБК-Украина собеседники в "Слуге народа", соберется фракция СН для формального вынесения кандидатуры, плюс к этому президент Владимир Зеленский внесет представление в парламент о назначении министра иностранных дел.

Кадровые изменения в Кабмине и ОП

Напомним, что история с перезагрузкой правительства тянется еще с весны этого года. Но только сейчас она приобретает реальные масштабы. Как вчера анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, более 50% штатной численности Кабинета министров Украины потерпят изменения.

Как пояснил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, кадровые решения в правительстве необходимы для усиления некоторых направлений.

Добавим, что, кроме правительства, ротации немного коснулись и Офиса президента. Так, вчера Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП.

По данным источников РБК-Украина, наиболее вероятным кандидатом взамен Шурмы в ОП рассматривают Александра Камышина.

Подробно о кадровых ротациях - читайте в отдельном материале РБК-Украина "Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий".

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Дмитрий КулебаИрина ВерещукВерховная радаОльга Стефанишина