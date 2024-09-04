Изменения в Кабмине. Сегодня Рада должна уволить ряд министров

По состоянию на сейчас в отставку уже подали:

глава Минстратегпрома Александр Камышин

глава Минюста Денис Малюска

глава Минприроды Руслан Стрелец

вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина

вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук

глава МИД Дмитрий Кулеба

По данным источников РБК-Украина, планируются следующие назначения:

в Минстратегпром - Сергей Боев или Герман Сметанин

в МИД - Андрей Сибига

в Минюст - Ольга Стефанишина

в Минприроды - Светлана Гринчук

в Минагро - Виталий Коваль

в Минспорта - Матвей Бедный (сейчас он и.о.)

в Минкульт - Николай Точицкий

Минрегион может возглавить Алексей Кулеба

Так, сегодня будут рассматривать увольнения в профильных Комитетах, а после этого вынесут на рассмотрение в зал Рады. После чего, как рассказали РБК-Украина собеседники в "Слуге народа", соберется фракция СН для формального вынесения кандидатуры, плюс к этому президент Владимир Зеленский внесет представление в парламент о назначении министра иностранных дел.

Кадровые изменения в Кабмине и ОП

Напомним, что история с перезагрузкой правительства тянется еще с весны этого года. Но только сейчас она приобретает реальные масштабы. Как вчера анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, более 50% штатной численности Кабинета министров Украины потерпят изменения.

Как пояснил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, кадровые решения в правительстве необходимы для усиления некоторых направлений.

Добавим, что, кроме правительства, ротации немного коснулись и Офиса президента. Так, вчера Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП.

По данным источников РБК-Украина, наиболее вероятным кандидатом взамен Шурмы в ОП рассматривают Александра Камышина.