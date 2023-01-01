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Зміна тактики та стягування військ до кордонів. Чого чекати від РФ у 2023-му: прогноз ГУР

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Київ, Неділя 01 січня 2023 10:20
Зміна тактики та стягування військ до кордонів. Чого чекати від РФ у 2023-му: прогноз ГУР Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія на початку 2023 року може змінити тактику дій на полі бою. Також очікується підтягування резервів ворога до українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо активні процеси мобілізації в РФ. Перший етап, за нашими оцінками, він завершений", - сказав Скібіцький.

За його словами, зараз в Росії завершуються процедури злагодження проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування.

"Що ми очікуємо? По-перше - це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ. І те, що ми прогнозуємо, - це буде зміна тактики дій Росії на полі бою", - розповів Скібіцький.

Нагадаємо, за даними очільника української розвідки Кирила Буданова в березні Росія може відчути дефіцит артилерійських боєприпасів, оскільки ворог вже втричі скоротив використання снарядів.

Також глава ГУР прогнозує, що 2023 рік може стати для України переможним. При цьому хороших новин варто очікувати у другій половині цього року.

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