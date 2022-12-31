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Радість і перемога. Буданов спрогнозував, що очікує Україну у 2023 році

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Київ, Субота 31 грудня 2022 12:31
Радість і перемога. Буданов спрогнозував, що очікує Україну у 2023 році Фото: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Наступний рік може стати для України переможним. При цьому хороших новин варто очікувати у другій половині 2023-го.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Радість і перемогу - ось, що він (2023 рік - ред.) нам принесе", - сказав Буданов.

Начальник військової розвідки додав, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

"Є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки", - пояснив він.

Буданов також наголосив, що для України перемогою буде вихід на кордони 1991 року. Проте, за його словами, це не буде "закінченням усіх процесів, вони ще будуть досить довготривалі".

Нагадаємо, Кирило Буданов наголосив, що у березні Росія може відчути дефіцит артилерійських боєприпасів, оскільки ворог вже втричі скоротив використання снарядів.

Також головний розвідник також заявив, що у російських запасах залишилося 150 ракет, а РФ здатна виготовити до 50 ракет за два місяці.

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