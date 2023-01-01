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Смена тактики и переброска войск к границам. Чего ждать от РФ в 2023-м: прогноз ГУР

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 10:20
Смена тактики и переброска войск к границам. Чего ждать от РФ в 2023-м: прогноз ГУР Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия в начале 2023 года может изменить тактику действий на поле боя. Также ожидается подтягивание резервов врага к украинским границам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Мы видим активные процессы мобилизации в РФ. Первый этап, по нашим оценкам, он завершен", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас в России завершаются процедуры слаженности проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению.

"Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям". Целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. И то, что мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - рассказал Скибицкий.

Напомним, по данным главы украинской разведки Кирилла Буданова в марте Россия может испытать дефицит артиллерийских боеприпасов, поскольку враг уже втрое сократил использование снарядов.

Также глава ГУР прогнозирует, что 2023 может стать для Украины победным. При этом хороших новостей следует ожидать во второй половине этого года.

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