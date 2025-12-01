ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше

Париж, Понеділок 01 грудня 2025 16:18
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідний надійний мир із Росією. Війну потрібно завершити якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави української держави, його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі тривала кілька годин. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки.

"Мир має стати справді надійним. Війна має закінчитися якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато що залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також", - зазначив Зеленський.

Переговори щодо мирного плану США

Нагадаємо, українські чиновники останніми днями активно обговорювали мирний план США з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Спочатку мирний план містив пункти, які були для України неприйнятними. Один із них передбачав повне виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей і передача їх під контроль Росії.

Також мирний план у початковому вигляді позбавляв будь-якої можливості для майбутнього членства України в НАТО - вона мала б закріпити нейтральний статус.

Але після зустрічі між українськими та американськими чиновниками в Женеві мирний план було змінено. За інформацією джерел РБК-Україна, тепер там немає обмеження чисельності ЗСУ і не тільки.

Американську ініціативу все ще продовжують обговорювати. Цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає Москву, щоб представити документ російському диктатору Володимиру Путіну.

