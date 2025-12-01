Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

"Мир має стати справді надійним. Війна має закінчитися якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато що залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також", - зазначив Зеленський.

За словами глави української держави, його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі тривала кілька годин. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки.

Переговори щодо мирного плану США

Нагадаємо, українські чиновники останніми днями активно обговорювали мирний план США з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Спочатку мирний план містив пункти, які були для України неприйнятними. Один із них передбачав повне виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей і передача їх під контроль Росії.

Також мирний план у початковому вигляді позбавляв будь-якої можливості для майбутнього членства України в НАТО - вона мала б закріпити нейтральний статус.

Але після зустрічі між українськими та американськими чиновниками в Женеві мирний план було змінено. За інформацією джерел РБК-Україна, тепер там немає обмеження чисельності ЗСУ і не тільки.

Американську ініціативу все ще продовжують обговорювати. Цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає Москву, щоб представити документ російському диктатору Володимиру Путіну.