ЗМІ знайшли у Медведчука нову яхту за понад 9 млн доларів

Зрадник і колишній народний депутат України Віктор Медведчук обзавівся швидкісною яхтою Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group, вартість якої становить 9 млн 627 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Верстка ".

Судно "Amore Mio", яке отримала в експлуатацію родина Медведчука, спустили на воду цього року.

За даними журналістів, російську митницю яхта під прапором Палау пройшла 26 липня. Її відправником є компанія Lavel Fzco з Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Одержувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко - дружина Медведчука", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що ця фірма екс-ведучої оформила процедуру "тимчасового ввезення" яхти (вона, серед іншого, частково звільняє декларанта від сплати митних платежів).

Що відомо про Медведчука

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він був під домашнім арештом, але потім виявилося, що зрадник втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азова", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, теж втекла до Росії та зараз перебуває там. Вона є фігуранткою кількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Також СБУ оголосила Марченка у розшук.