ЗМІ знайшли у Медведчука нову яхту за понад 9 млн доларів
Зрадник і колишній народний депутат України Віктор Медведчук обзавівся швидкісною яхтою Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group, вартість якої становить 9 млн 627 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Верстка".
Судно "Amore Mio", яке отримала в експлуатацію родина Медведчука, спустили на воду цього року.
За даними журналістів, російську митницю яхта під прапором Палау пройшла 26 липня. Її відправником є компанія Lavel Fzco з Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Одержувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко - дружина Медведчука", - йдеться у матеріалі.
Також зазначається, що ця фірма екс-ведучої оформила процедуру "тимчасового ввезення" яхти (вона, серед іншого, частково звільняє декларанта від сплати митних платежів).
Що відомо про Медведчука
Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.
До лютого 2022 року він був під домашнім арештом, але потім виявилося, що зрадник втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азова", які захищали "Азовсталь".
Його дружина, Оксана Марченко, теж втекла до Росії та зараз перебуває там. Вона є фігуранткою кількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Також СБУ оголосила Марченка у розшук.
Раніше повідомлялося, що ДБР передало українським бійцям 17 арештованих автомобілів родичів екс-нардепів Медведчука та Тараса Козака. Також нагадаємо, що влітку суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 300 млн гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.