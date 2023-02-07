СБУ викрила компанії дружини Медведчука, які фінансували окупантів

Компанії дружини зрадника Віктора Медведчука фінансували російських силовиків. Правоохоронці викрили фірми, власником яких є Оксана Марченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

СБУ викрила мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та російського МВС в окупованому Криму. Ці фірми нібито займалися "охороною нерухомості Медведчука" у Криму.

Також компанії Марченко переводили мільйони так званих "податків" у бюджет Росії. Загальна сума таких платежів становить понад 50 млн гривень.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для цього задіяли активи трьох інвестиційних компаній у Києві. Потім "кримська" фірма підписала "охоронні" угоди з Росгвардією та МВС Росії.

СБУ встановила, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Марченко продовжувала фінансувати окупантів. Під час обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, в офісах фірм та за місцями проживання топ-менеджерів виявили:

документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,

печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

Оксані Марченко та очільниці фірми у Криму оголосили підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила, які компанії Оксани Марченко фінансували окупантів (ssu.gov.ua)