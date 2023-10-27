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СМИ нашли у Медведчука новую яхту за более 9 млн долларов

Пятница 27 октября 2023 15:27
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СМИ нашли у Медведчука новую яхту за более 9 млн долларов Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Предатель и бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук обзавелся скоростной яхтой Pershing 9X итальянского производителя Ferretti Group, стоимость которой составляет 9 млн 627 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

Судно "Amore Mio", которое получила в эксплуатацию семья Медведчука, спустили на воду в этом году.

По данным журналистов, российскую таможню яхта под флагом Палау прошло 26 июля. Ее отправителем значится компания Lavel Fzco из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко - жена Медведчука", - говорится в материале.

Также отмечается, что данная фирма экс-ведущей оформила процедуру "временного ввоза" яхты (она, среди прочего, частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей).

Что известно о Медведчуке

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом оказалось, что предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.

Ранее сообщалось, что ГБР передало украинским бойцам 17 арестованных автомобилей родственников єкс-нардепов Медведчука и Тараса Козака. Также напомним, что летом суд арестовал имущество жены Медведчука на более 300 млн гривен.

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