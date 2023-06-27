Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 300 млн гривень, його передадуть в АРМА
Суд арештував майно дружини екснародного депутата, який був лідером забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" під Києвом. Його планують передати до АРМА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Про яке майно йде мова
Судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс - базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 квадратних метра.
Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина (Оксана Марченко - ред.) екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" (Віктора Медведчука - ред.), а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.
Що з ним буде далі
Вартість цього майна становить понад 303 млн гривень. Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна, а також триває досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем.
Хто такі Медведчук та Марченко
Віктор Медведчук є співзасновником наразі забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - за життя", а також кумом російського диктатора Володимир Путіна. До початку повномасштабної війни йому оголосили підозру у державній зраді та помістили під домашній арешт.
У торік у квітні СБУ затримала Медведчука, який втік з-під домашнього арешту. Пізніше його обміняли на українських військових, зокрема на командирів "азовців", які обороняли Маріуполь. Оксана Марченко є дружиною зрадника Медведчука. Вона втекла з України в Білорусь, а потім подалася до Росії.
Раніше суд наклав арешт на активи Оксани Марченко вартість понад 1 млрд гривень. Також Служба безпеки України оголосила в розшук Оксану Марченко.
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