Єрмак розповів нові деталі обміну захисників "Азовсталі" на Медведчука

Керівник Офісу президента заявив, що обмін захисників "Азовсталі" у вересні 2022 року був дуже знаковим та дуже важким. Наразі є частина азовців, які перебувають в Україні, ще п'ять командирів - залишаються в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову.

За його словами, під час обміну необхідно скоординувати наших турецьких партнерів та домовитись про цю формулу, що вони гарантують повністю їхню безпеку, що ніяких провокацій не буде.

"Сам цей день я добре пам'ятаю. Він почався десь о 6 ранку (21 вересня 2022 року, - ред). Все пішло трішечки не за планом, була затримка. Перша частина обміну, яка відбувалась на українській території, повинна була відбутись біля обіду, а відбулась о 7 вечора", - наголосив Єрмак.

Він також пригадав, що глава СБУ Василь Малюк та Дмитро Усов - секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим - приїхали до місця і 5 годин жодного зв'язку не було, ніхто не з'являвся.

"Водночас відомий політик (Віктор Медведчук, - ред.) знаходився у літаку в Польщі. Була домовленість, що будь-який рух відбувається тільки, коли ми отримаємо підтвердження, що наших хлопців забрали в Туреччині", - додав Єрмак.

Коли в російський літак приземлився в турецькій Анкарі, то росіяни нікого не допускали.

"Знаючи з ким ми маємо справу, я попросив Кирила (Буданова, - ред.). Він під'їхав. Вивели наших хлопців. Там обличчя були закриті й так далі. Відкрили (обличчя, - ред.) Він мені всіх сфотографував", - згадує Єрмак.

Потім з'ясувалось, що затримка була тому, що командирів звозили з різних міст. І з одним десь затримались на якомусь пункті. Без цієї людини обмін би не відбувся.

"І тільки, коли ми вже побачили хлопців, які прийшли до зали в аеропорту Анкари, тільки тоді все це закінчилось орієнтовно о 12 ночі", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, раніше у Координаційному штабі зазначали, що якщо Україна та РФ домовляться про обмін "всіх на всіх", то він пройде не за один день.

До того ж, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Зазначимо, що 6 травня відбувся крайній обмін полоненими між Україною та Росією, тоді додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

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