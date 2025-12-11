ЗМІ припустили, що може наблизити поставки ракет Taurus до України

Виробник - Taurus Systems GmbH - готується інвестувати 400-500 млн євро у відновлення виробництва. Йдеться передусім про закупівлю матеріалів із тривалими термінами постачання, щоб у майбутньому мати можливість швидко розгорнути масовий випуск.

Основні характеристики Taurus Neo залишаться схожими на попередню версію, проте ракета отримає низку суттєвих удосконалень. Одне з ключових - заміна турбовентиляторного двигуна Р8300-15, що може забезпечити збільшення дальності на 15-20%.

Які варіанти двигунів розглядались

За інформацією журналістів, на початку розглядалися й іноземні варіанти двигуна, зокрема японський, однак тепер пріоритет віддається німецькому рішенню від AeroDesignWorks GmbH (ADW).

У Defense Express пояснюють, що використання американського двигуна P8300-15 створювало для Німеччини значні експортні обмеження, оскільки поставки потребували б дозволу США. У випадку японського двигуна проблемою стало б законодавче обмеження Японії на експорт озброєнь у країни в стані війни.

Таким чином, встановлення повністю німецького двигуна робить Taurus Neo "європейською" ракетою без іноземних критичних компонентів, що спрощує експорт і може здешевити виробництво.

Попри це, головною причиною, чому Німеччина досі не передала Taurus Україні, залишається обмежена кількість ракет та відсутність чинного виробництва. До того ж вартість нової моделі Taurus Neo оцінюється приблизно в 3,5 млн євро.

Перші серійні поставки нових ракет очікуються не раніше 2029 року. Відтак Україна зможе розраховувати на можливе отримання Taurus Neo не раніше 2030 року разом із винищувачами Gripen чи Rafale.