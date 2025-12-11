СМИ предположили, что может приблизить поставки ракет Taurus в Украину

Производитель - Taurus Systems GmbH - готовится инвестировать 400-500 млн евро в восстановление производства. Речь идет прежде всего о закупке материалов с длительными сроками поставки, чтобы в будущем иметь возможность быстро развернуть массовый выпуск.

Основные характеристики Taurus Neo останутся похожими на предыдущую версию, однако ракета получит ряд существенных усовершенствований. Одно из ключевых - замена турбовентиляторного двигателя Р8300-15, что может обеспечить увеличение дальности на 15-20%.

Какие варианты двигателей рассматривались

По информации журналистов, вначале рассматривались и иностранные варианты двигателя, в том числе японский, однако теперь приоритет отдается немецкому решению от AeroDesignWorks GmbH (ADW).

В Defense Express объясняют, что использование американского двигателя P8300-15 создавало для Германии значительные экспортные ограничения, поскольку поставки требовали бы разрешения США. В случае японского двигателя проблемой стало бы законодательное ограничение Японии на экспорт вооружений в страны в состоянии войны.

Таким образом, установка полностью немецкого двигателя делает Taurus Neo "европейской" ракетой без иностранных критических компонентов, что упрощает экспорт и может удешевить производство.

Несмотря на это, главной причиной, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине, остается ограниченное количество ракет и отсутствие действующего производства. К тому же стоимость новой модели Taurus Neo оценивается примерно в 3,5 млн евро.

Первые серийные поставки новых ракет ожидаются не ранее 2029 года. Поэтому Украина сможет рассчитывать на возможное получение Taurus Neo не ранее 2030 года вместе с истребителями Gripen или Rafale.