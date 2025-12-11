СМИ предположили, что может приблизить поставки ракет Taurus в Украину

Появились новые детали относительно крылатой ракеты Taurus Neo, которая должна заменить действующую версию Taurus. Модернизация будет включать новый двигатель, что потенциально может снять экспортные ограничения и открыть путь к передаче этих ракет Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Defense Express и Hartpunkt.
Производитель - Taurus Systems GmbH - готовится инвестировать 400-500 млн евро в восстановление производства. Речь идет прежде всего о закупке материалов с длительными сроками поставки, чтобы в будущем иметь возможность быстро развернуть массовый выпуск.
Основные характеристики Taurus Neo останутся похожими на предыдущую версию, однако ракета получит ряд существенных усовершенствований. Одно из ключевых - замена турбовентиляторного двигателя Р8300-15, что может обеспечить увеличение дальности на 15-20%.
По информации журналистов, вначале рассматривались и иностранные варианты двигателя, в том числе японский, однако теперь приоритет отдается немецкому решению от AeroDesignWorks GmbH (ADW).
В Defense Express объясняют, что использование американского двигателя P8300-15 создавало для Германии значительные экспортные ограничения, поскольку поставки требовали бы разрешения США. В случае японского двигателя проблемой стало бы законодательное ограничение Японии на экспорт вооружений в страны в состоянии войны.
Таким образом, установка полностью немецкого двигателя делает Taurus Neo "европейской" ракетой без иностранных критических компонентов, что упрощает экспорт и может удешевить производство.
Несмотря на это, главной причиной, почему Германия до сих пор не передала Taurus Украине, остается ограниченное количество ракет и отсутствие действующего производства. К тому же стоимость новой модели Taurus Neo оценивается примерно в 3,5 млн евро.
Первые серийные поставки новых ракет ожидаются не ранее 2029 года. Поэтому Украина сможет рассчитывать на возможное получение Taurus Neo не ранее 2030 года вместе с истребителями Gripen или Rafale.
Ранее сообщалось, что Германия планирует запустить производство модернизированных крылатых ракет Taurus в 2029 году.
Сейчас Бундесвер имеет около 600 ракет Taurus с дальностью более 500 км, которые запускаются с истребителей Tornado, F-15 или F-18. Эти ракеты, произведенные компанией MBDA, предназначены для поражения высокозащищенных целей за линией фронта - командных пунктов, складов боеприпасов, аэродромов и мостов.
Стоит напомнить, что Германия неоднократно отказывала Украине в передаче Taurus из-за опасений, что ракеты могут быть использованы против целей на территории России, учитывая их большую дальность.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России. В частности, в начале июля, глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в июне заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.