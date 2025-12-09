Німеччина створить модернізовані ракети Taurus: які характеристики

Німеччина планує запустити виробництво модернізованих крилатих ракет Taurus у 2029 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, наразі Бундесвер має близько 600 ракет Taurus із дальністю понад 500 км, які запускаються з винищувачів Tornado, F-15 або F-18. Ці ракети, вироблені компанією MBDA, призначені для ураження високозахищених цілей за лінією фронту - командних пунктів, складів боєприпасів, аеродромів і мостів.

Варто нагадати, що Німеччина неодноразово відмовляла Україні у передачі Taurus через побоювання, що ракети можуть бути використані проти цілей на території Росії, враховуючи їхню велику дальність.

Що відомо про нову ракету Taurus NEO

Модернізована версія Taurus NEO має отримати:

збільшену дальність польоту;

покращений захист від радіоперешкод;

удосконалену навігацію;

нову головку самонаведення.

Бюджет на розробку становить 415 млн євро, а загальний план закупівель - близько 600 нових ракет на суму до 2 млрд євро.

Основними субпідрядниками виступатимуть шведська Saab і американська Williams International. До програми можуть долучитися також Швеція та Іспанія.

Зазначається, що Москва вже попередила Берлін, що можливі поставки ракет Києву "спричинять новий виток ескалації напруженості".