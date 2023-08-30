ЗМІ порахували, скільки разів дрони атакували Росію і Крим

Від початку цього року територією Росії та окупованого Криму було здійснено понад 190 атак за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що аналіз провели BBC Verify. Уточнюється, що з початку року в РФ і Криму було здійснено понад 190 атак безпілотників.

Під час підрахунку враховували повідомлення в російських ЗМІ.

Також зазначається, що останні удари, які були спрямовані щонайменше на шість російських регіонів, є наймасовішими у 2023 році.

Атаки в Росії та Криму

У РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь. РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про потужну нічну "бавовну" у росіян.

Також вранці 23 серпня на заході Криму в Оленівці пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Джерело РБК-Україна в одному з розвідувальних органів повідомило, що удар припав на військову частину росіян. Пізніше в ГУР повідомили про знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

У липні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один БПЛА влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.