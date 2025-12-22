ЗМІ написали про "відставку всіх радників Єрмака": в ОП пояснили реальну ситуацію
Після відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака звільнили всіх його радників. Однак потім їх перепризначили на посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву позаштатного радника ОП Сергія Лещенка.
Що написали в ЗМІ
Раніше видання "Українські Новини" повідомило, що всіх радників та помічників Андрія Єрмака звільнили після відставки керівника ОП. Таку інформацію медіа оприлюднило посилаючись на відповідь ОП на запит.
"У зв'язку зі звільненням керівника Офісу президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) керівника Офісу президента України, звільнені з займаних посад", - йдеться у відповіді ОП.
Як пояснили ситуацію з кадрами в ОП
Позаштатний радник Офісу президента Сергій Лещенко повідомив в ефірі телемарафону, що справді, зазвичай разом із зміною керівництва йдуть і його радники.
"Зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк, ми перепризначені на посаду радників Офісу президента. І це теж рішення, якому вже не один тиждень...Особливих змін це не потягнуло за собою", - сказав Лещенко.
Він нагадав заяву президента України Володимира Зеленського про те, що зараз фокус на мирних переговорах, а питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом діяльності глави держави.
"І, відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, як він і працює останні тижні. Заступники глави Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк, ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, які працювали, так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - підсумував Лещенко.
Відставка Єрмака
Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.
Після обшуків того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, яку Зеленський підписав та пізніше заявив журналістам, що призначення нового керівника Офісу президента наразі не є пріоритетом для влади.
За словами Зеленського, кадрові питання, зокрема заповнення вакансій міністрів енергетики та юстиції, потребують обережності, щоб не порушити роботу Кабінету міністрів. Тому вибір нового голови Офісу президента наразі відкладається, а пріоритетом залишаються завершення війни та гарантування безпеки країни.