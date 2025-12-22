СМИ написали об "отставке всех советников Ермака": в ОП объяснили реальную ситуацию
После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака уволили всех его советников. Однако потом их переназначили на должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление внештатного советника ОП Сергея Лещенко.
Что написали в СМИ
Ранее издание "Українські Новини" сообщило, что всех советников и помощников Андрея Ермака уволили после отставки руководителя ОП. Такую информацию медиа обнародовало ссылаясь на ответ ОП на запрос.
"В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя Офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей", - говорится в ответе ОП.
Как объяснили ситуацию с кадрами в ОП
Внештатный советник Офиса президента Сергей Лещенко сообщил в эфире телемарафона, что действительно, обычно вместе со сменой руководства уходят и его советники.
"Сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк, мы переназначены на должность советников Офиса президента. И это тоже решение, которому уже не одна неделя...Особых изменений это не повлекло за собой", - сказал Лещенко.
Он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас фокус на мирных переговорах, а вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом деятельности главы государства.
"И, соответственно, пока Офис функционирует в том виде, как он и работает последние недели. Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил Лещенко.
Отставка Ермака
Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.
После обысков в тот же день Ермак написал заявление об отставке, которое Зеленский подписал и позже заявил журналистам, что назначение нового руководителя Офиса президента пока не является приоритетом для власти.
По словам Зеленского, кадровые вопросы, в частности заполнение вакансий министров энергетики и юстиции, требуют осторожности, чтобы не нарушить работу Кабинета министров. Поэтому выбор нового главы Офиса президента пока откладывается, а приоритетом остаются завершение войны и обеспечение безопасности страны.