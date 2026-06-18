ЗМІ дізналися реакцію Трампа на фото Лаври у вогні

За словами трьох представників G7, які спілкувалися з Politico анонімно, побачене, схоже,G7.зворушило американського президента.

"Я думаю, що він був щиро зворушений", - сказав один із дипломатів.

Інший представник G7 зазначив, що рішення Зеленського показати ці фото було вдалим з психологічного погляду.

Як Макрон готував саміт

Зеленський зробив цей крок не у вакуумі - він вписався у ширшу стратегію, яку вибудував президент Франції Еммануель Макрон як господар саміту.

Ще у понеділок увечері лідери G7 зібралися на вечерю з видом на Женевське озеро і разом переконували Трампа: Росія втрачає позиції на фронті, а Україна перемагає.

"Вони всі разом пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, бо Росія не може перетнути лінію фронту і навіть втрачає територію", - розповів один із європейських дипломатів.

Головний меседж полягав у тому, що "поранена" Москва діє з відчаю.

"І Росія продовжує атакувати цивільне населення, священні місця", - додав він.

Результат - декларація на підтримку України

Наступного дня Трамп рішуче підтримав Україну у спільній декларації G7.

На думку представників G7, саме показ фото Лаври став останнім поштовхом до такого рішення.

Зрештою, Макрон домігся того, на що майже ніхто не розраховував: Трамп взяв на себе зобов'язання надати Києву більше військової підтримки.

Навіть прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні визнала, що Макрон виконав "чудову роботу у складний момент на міжнародній арені".

Водночас дипломати застерегли: жодних гарантій немає. Одна телефонна розмова між Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним може перекреслити все, чого вдалося досягти на саміті. Все через те, що Трамп має дещо бінарний погляд на війну Росії проти України.