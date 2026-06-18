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ЗМІ дізналися реакцію Трампа на фото Лаври у вогні

10:22 18.06.2026 Чт
2 хв
Фото палаючої Лаври змусили Трампа зайняти чітку позицію щодо України
aimg Олена Чупровська
Фото: розмова президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G7 (t.me/V_Zelenskiy_official)

Фотографії пошкодженого Успенського собору, які президент України Володимир Зеленський особисто показав президенту США Дональду Трампу на саміті G7, вразили американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico, яке опитало представників G7.

За словами трьох представників G7, які спілкувалися з Politico анонімно, побачене, схоже,G7.зворушило американського президента.

"Я думаю, що він був щиро зворушений", - сказав один із дипломатів.

Інший представник G7 зазначив, що рішення Зеленського показати ці фото було вдалим з психологічного погляду.

Як Макрон готував саміт

Зеленський зробив цей крок не у вакуумі - він вписався у ширшу стратегію, яку вибудував президент Франції Еммануель Макрон як господар саміту.

Ще у понеділок увечері лідери G7 зібралися на вечерю з видом на Женевське озеро і разом переконували Трампа: Росія втрачає позиції на фронті, а Україна перемагає.

"Вони всі разом пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, бо Росія не може перетнути лінію фронту і навіть втрачає територію", - розповів один із європейських дипломатів.

Головний меседж полягав у тому, що "поранена" Москва діє з відчаю.

"І Росія продовжує атакувати цивільне населення, священні місця", - додав він.

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Результат - декларація на підтримку України

Наступного дня Трамп рішуче підтримав Україну у спільній декларації G7.

На думку представників G7, саме показ фото Лаври став останнім поштовхом до такого рішення.

Зрештою, Макрон домігся того, на що майже ніхто не розраховував: Трамп взяв на себе зобов'язання надати Києву більше військової підтримки.

Навіть прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні визнала, що Макрон виконав "чудову роботу у складний момент на міжнародній арені".

Водночас дипломати застерегли: жодних гарантій немає. Одна телефонна розмова між Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним може перекреслити все, чого вдалося досягти на саміті. Все через те, що Трамп має дещо бінарний погляд на війну Росії проти України.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські безпілотники вперше за час повномасштабної війни вдарили по Успенському собору Києво-Печерської лаври.

На відео, яке оприлюднив Національний заповідник, зафіксовано момент влучання дрона та пожежу, що спалахнула після цього.

Як повідомляло РБК-Україна, після атаки на Лавру Папа Римський Лев XIV закликав молитися за завершення війни, назвавши руйнування церков і культурної спадщини злочином проти людства.

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Володимир ЗеленськийКиївДональд ТрампВійна в Україні