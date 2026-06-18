СМИ узнали реакцию Трампа на фото Лавры в огне

Фотографии поврежденного Успенского собора, которые президент Украины Владимир Зеленский лично показал президенту США Дональду Трампу на саммите G7, произвели сильное впечатление на американского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico, которое опросило представителей G7.
По словам трёх представителей G7, которые анонимно пообщались с Politico, увиденное, похоже, тронуло американского президента.
"Я думаю, что он был искренне тронут", - сказал один из дипломатов.
Другой представитель G7 отметил, что решение Зеленского показать эти фото было удачным с психологической точки зрения.
Зеленский сделал этот шаг не в вакууме - он вписался в более широкую стратегию, которую выстроил президент Франции Эммануэль Макрон как хозяин саммита.
Еще в понедельник вечером лидеры G7 собрались на ужин с видом на Женевское озеро и вместе убеждали Трампа: Россия теряет позиции на фронте, а Украина побеждает.
"Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может пересечь линию фронта и даже теряет территорию", - рассказал один из европейских дипломатов.
Главный посыл заключался в том, что "раненная" Москва действует из отчаяния.
"И Россия продолжает нападать на гражданское население, священные места", - добавил он.
На следующий день Трамп решительно поддержал Украину в совместной декларации G7.
По мнению представителей G7, именно публикация фотографии Лавры стала последним толчком к такому решению.
В итоге Макрон добился того, на что почти никто не рассчитывал: Трамп взял на себя обязательство предоставить Киеву больше военной поддержки.
Даже премьер-министр Италии Джорджия Мелони признала, что Макрон проделал "замечательную работу в сложный момент на международной арене".
В то же время дипломаты предупредили: никаких гарантий нет. Один телефонный разговор между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может перечеркнуть все, чего удалось достичь на саммите. Все из-за того, что у Трампа несколько бинарный взгляд на войну России против Украины.
Напомним, в ночь на 15 июня российские беспилотники впервые за время полномасштабной войны нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.
На видео, опубликованном Национальным заповедником, запечатлен момент попадания дрона и вспыхнувшего после этого пожара.
Как сообщало РБК-Украина, после атаки на Лавру Папа Римский Лев XIV призвал молиться о завершении войны, назвав разрушение церквей и культурного наследия преступлением против человечества.