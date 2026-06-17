Момент удару Росії по Києво-Печерській лаврі потрапив на відео
З'явилися кадри перших секунд удару дрона РФ по Києво-Печерській лаврі в ніч на 15 червня. На відео - момент влучання безпілотника в Успенський собор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
У заповіднику повідомили, що російський дрон влучив у головний храм Лаври - Успенський собор.
“Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври - Успенський собор”, - йдеться у повідомленні.
Що показали на відео
На оприлюднених кадрах видно момент удару та охоплений вогнем храм після влучання. Також на кадрах можна побачити наслідки атаки на святиню.
Водночас у Лаврі наголосили, що атака стала черговим ударом по українській культурній та духовній спадщині.
“Охоплений полум’ям храм - це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність”, - зазначили у заповіднику.
Реакція заповідника
У Національному заповіднику нагадали, що святиня вже неодноразово переживала спроби знищення впродовж своєї історії.
“Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер”, - додали у Лаврі.
Що відомо про атаку на Лавру
Нагадаємо, 15 червня Росія влаштувала нічний терор Києва, запустивши 60 ракет та ударні дрони.
Під час атаки росіяни цілеспрямовано вдарили по Успенському собору Києво-Печерської лаври - безпілотник влучив у дах будівлі, через що виникла пожежа.
Вогонь вдалося загасити, однак собор зазнав пошкоджень, зокрема постраждали іконостас, розписи та фрески.
Після удару з Лаври терміново евакуювали стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою через наслідки обстрілу. Для відвідувачів комплекс тимчасово закрили.
Також аналітики ISW пояснили, чому Росія атакувала Лавру. На думку експертів, російський диктатор Володимир Путін переслідував дві цілі, завдаючи удару по одній із головних святинь України.