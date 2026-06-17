Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після атаки на Лавру

Папа Лев XIV закликав молитися за завершення війни після обстрілу росіянами 15 червня Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папи Римського в X .

"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем", - зазначив він.

Лев XIV наголосив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто "посеред насильства продовжує відважно служити життю".

"Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир", - написав Папа Римський.

Що відомо про удар по Лаврі

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши 60 ракет і ударні безпілотники.

Однією з цілей окупантів став Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок влучання дрона в дах храму спалахнула пожежа.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання, однак святиня зазнала пошкоджень. Зокрема, постраждали іконостас, настінні розписи та фрески.