ЗМІ дізналися, коли Україна відновить транзит нафти "Дружбою"

Українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила про завершення ремонту нафтопроводу.

"АТ "Укртранснафта" офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року", - йдеться у заяві MOL.

Транзит нафти до Угорщини та Словаччини готові відновити вже в середу, повідомляють джерела Reuters.

Що відомо про припинення роботи нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив трубопровід на заході України. Після цього постачання нафти до Угорщини та Словаччини припинилося.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого усунули з посади на виборах 12 квітня, та уряд Словаччини звинуватили Україну у затримці ремонту. Київ це заперечував.

У відповідь Угорщина заблокувала виділення допомоги Україні.