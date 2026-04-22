ЗМІ дізналися, коли Україна відновить транзит нафти "Дружбою"

Україна відновить прокачування нафти трубопроводом "Дружба" вже в середу - це може розблокувати кредит ЄС для Києва на 90 мільярдів євро.
Як пише РБК-Україна, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила про завершення ремонту нафтопроводу.
"АТ "Укртранснафта" офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року", - йдеться у заяві MOL.
Транзит нафти до Угорщини та Словаччини готові відновити вже в середу, повідомляють джерела Reuters.
Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив трубопровід на заході України. Після цього постачання нафти до Угорщини та Словаччини припинилося.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого усунули з посади на виборах 12 квітня, та уряд Словаччини звинуватили Україну у затримці ремонту. Київ це заперечував.
У відповідь Угорщина заблокувала виділення допомоги Україні.
Відновлення постачання нафти відкриває шлях до розблокування кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро - це дві третини фінансових потреб країни на 2026-2027 роки.
Президент України Володимир Зеленський уже закликав ЄС розблокувати кошти.