ЗМІ дізналися, коли Україна відновить транзит нафти "Дружбою"

12:26 22.04.2026 Ср
2 хв
Коли відновиться постачання нафти трубопроводом до Угорщини та Словаччини?
aimg Олена Чупровська
Фото: нафтопровід "Дружба" запускають вже в середу (Getty Images)

Україна відновить прокачування нафти трубопроводом "Дружба" вже в середу - це може розблокувати кредит ЄС для Києва на 90 мільярдів євро.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Читайте також: "Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"

Українська компанія "Укртранснафта" офіційно повідомила про завершення ремонту нафтопроводу.

"АТ "Укртранснафта" офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року, станом на 18:00 21 квітня 2026 року", - йдеться у заяві MOL.

Транзит нафти до Угорщини та Словаччини готові відновити вже в середу, повідомляють джерела Reuters.

Що відомо про припинення роботи нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, у січні російський безпілотник пошкодив трубопровід на заході України. Після цього постачання нафти до Угорщини та Словаччини припинилося.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого усунули з посади на виборах 12 квітня, та уряд Словаччини звинуватили Україну у затримці ремонту. Київ це заперечував.

У відповідь Угорщина заблокувала виділення допомоги Україні.

Відновлення постачання нафти відкриває шлях до розблокування кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро - це дві третини фінансових потреб країни на 2026-2027 роки.

Президент України Володимир Зеленський уже закликав ЄС розблокувати кошти.

