СМИ узнали, когда Украина возобновит транзит нефти по "Дружбе"

12:26 22.04.2026 Ср
2 мин
Когда возобновится поставка нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию?
aimg Елена Чупровская
Фото: нефтепровод "Дружба" запускают уже в среду (Getty Images)

Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду - это может разблокировать кредит ЕС для Киева на 90 миллиардов евро.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также: "Дружба" готова перекачивать нефть в Венгрию и Словакию, - "Укртранснафта"

Украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила о завершении ремонта нефтепровода.

"АО "Укртранснафта" официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", а также о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года, по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года", - говорится в заявлении MOL.

Транзит нефти в Венгрию и Словакию готовы восстановить уже в среду, сообщают источники Reuters.

Что известно о прекращении работы нефтепровода "Дружба"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил трубопровод на западе Украины. После этого поставки нефти в Венгрию и Словакию прекратились.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого отстранили от должности на выборах 12 апреля, и правительство Словакии обвинили Украину в задержке ремонта. Киев это отрицал.

В ответ Венгрия заблокировала выделение помощи Украине.

Восстановление поставок нефти открывает путь к разблокированию кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро - это две трети финансовых потребностей страны на 2026-2027 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал ЕС разблокировать средства.

