СМИ узнали, когда Украина возобновит транзит нефти по "Дружбе"

Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду - это может разблокировать кредит ЕС для Киева на 90 миллиардов евро.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила о завершении ремонта нефтепровода.
"АО "Укртранснафта" официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", а также о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года, по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года", - говорится в заявлении MOL.
Транзит нефти в Венгрию и Словакию готовы восстановить уже в среду, сообщают источники Reuters.
Напомним, в январе российский беспилотник повредил трубопровод на западе Украины. После этого поставки нефти в Венгрию и Словакию прекратились.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого отстранили от должности на выборах 12 апреля, и правительство Словакии обвинили Украину в задержке ремонта. Киев это отрицал.
Восстановление поставок нефти открывает путь к разблокированию кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро - это две трети финансовых потребностей страны на 2026-2027 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал ЕС разблокировать средства.