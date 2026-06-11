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Трамп раптово скасував "сильні удари" по Ірану і назвав причину

21:06 11.06.2026 Чт
2 хв
Чи залишається в силі морська блокада?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп раптово скасував "сильні удари" по Ірану і назвав причину Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США не будуть завдавати по Ірану ударів ввечері у четвер, 11 червня, через прогрес у переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Виходячи з того факту, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та схвалені, я, як президент США, скасував заплановані на сьогодні ввечері удари та бомбардування проти Ірану", - наголосив він.

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Трамп також зазначив, що обговорення та остаточні пункти угоди були узгоджені всіма залученими сторонами як у концептуальному плані, так і в деталях.

Йдеться про США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші країни.

"Морська блокада залишиться в повній силі до завершення цієї угоди. Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", - повідомив американський лідер.

Раніше Трамп анонсував сьогодні ввечері "дуже сильний удар" по Ірану. Він також сказав, що США в майбутньому захоплять острів Харк та іранські об'єкти нафтової інфраструктури.

Зазначимо, у ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах ППО, командних пунктах та низці інших військових об’єктів. У відповідь у Тегерані заявили про атаки на американські цілі на Близькому Сході.

Незабаром після цього глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що нові удари можуть відбутися вже найближчої ночі або протягом доби. В ніч на 11 червня американські сили знову здійснили бомбардування території Ірану.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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