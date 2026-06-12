ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Іран готуються підписати угоду: ЗМІ назвали можливі місце й час

15:53 12.06.2026 Пт
2 хв
Церемонія може відбутися до початку або під час саміту G7
aimg Ірина Глухова
США та Іран готуються підписати угоду: ЗМІ назвали можливі місце й час Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

США та Іран можуть укласти угоду про припинення бойових дій та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже напередодні саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, в американських ЗМІ з'явилася низка повідомлень про можливе підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном у Женеві.

Зокрема, Axios, CNN та Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомили, що церемонія може відбутися до початку або під час саміту "Великої сімки" (G7).

Повідомляється, що потенційним місцем підписання документа розглядається Женева у Швейцарії.

Цьогорічний саміт лідерів G7 відбудеться в Евіані, у Французьких Альпах, з 15 по 17 червня. Женева знаходиться неподалік і, за словами людей, знайомих з планами, розглядається як можливе місце підписання меморандуму між Іраном та США вже в неділю.

За інформацією джерел, делегації найбільших економік світу перед самітом G7 прибуватимуть через аеропорт Женеви для подальшої участі у зустрічі лідерів в Евіан-ле-Бен, який розташований поблизу швейцарського кордону.

Bloomberg пише, що один посадовець з G7 сказав, що документ, ймовірно, матиме форму меморандуму про взаєморозуміння, а не остаточної угоди.

Він застеріг, що Іран ще не підтвердив свою готовність до церемонії підписання, а комунікації між його урядом та США були повільними з початку війни в лютому.

Читайте також: Трамп раптово скасував "сильні удари" по Ірану і назвав причину

Угода між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати нібито завершили війну з Іраном. За його словами, Тегеран погодився ніколи не володіти ядерною зброєю.

Перед цим американський лідер повідомив, що досягти цього вдалося завдяки "чудовому врегулюванню".

Він також зазначив, що відповідний документ може бути підписаний уже найближчими днями.

За словами Трампа, церемонія підписання може відбутися в Європі. Він додав, що участь у ній також може взяти віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Axios пише, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди. Вона передбачає, зокрема, продовження режиму припинення вогню на 60 днів та пом'якшення санкцій проти Тегерана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки G7 Іран
Новини
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою