США та Іран готуються підписати угоду: ЗМІ назвали можливі місце й час

США та Іран можуть укласти угоду про припинення бойових дій та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже напередодні саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначається, в американських ЗМІ з'явилася низка повідомлень про можливе підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном у Женеві.

Зокрема, Axios, CNN та Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомили, що церемонія може відбутися до початку або під час саміту "Великої сімки" (G7).

Повідомляється, що потенційним місцем підписання документа розглядається Женева у Швейцарії.

Цьогорічний саміт лідерів G7 відбудеться в Евіані, у Французьких Альпах, з 15 по 17 червня. Женева знаходиться неподалік і, за словами людей, знайомих з планами, розглядається як можливе місце підписання меморандуму між Іраном та США вже в неділю.

За інформацією джерел, делегації найбільших економік світу перед самітом G7 прибуватимуть через аеропорт Женеви для подальшої участі у зустрічі лідерів в Евіан-ле-Бен, який розташований поблизу швейцарського кордону.

Bloomberg пише, що один посадовець з G7 сказав, що документ, ймовірно, матиме форму меморандуму про взаєморозуміння, а не остаточної угоди.

Він застеріг, що Іран ще не підтвердив свою готовність до церемонії підписання, а комунікації між його урядом та США були повільними з початку війни в лютому.