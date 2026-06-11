ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп анонсував "дуже сильний" удар по Ірану

16:22 11.06.2026 Чт
2 хв
Президент США також згадав острів Харк та іранську нафтову інфраструктуру
aimg Валерій Ульяненко
Трамп анонсував "дуже сильний" удар по Ірану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Сполучені Штати ввечері четверга, 11 червня, завдадуть Ірану "дуже сильного удару".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою", - наголосив він.

Читайте також: Іран перекрив Ормузьку протоку і пригрозив "пеклом" на Близькому Сході

Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".

Нагадаємо, 9 червня Дональд Трамп заявив, що іранські сили напередодні збили американський бойовий вертоліт AH-64 у районі Ормузької протоки. У відповідь він пригрозив Тегерану новими ударами.

Уже в ніч на 10 червня США вдарили по іранських системах ППО, командних пунктах і низці інших військових об’єктів. У Тегерані після цього заявили про атаки по американських цілях на Близькому Сході.

Згодом Трамп звинуватив Іран у затягуванні переговорів і заявив, що країні доведеться "заплатити" за такі дії. Пізніше він також попередив про підготовку нового удару.

Напередодні ввечері американські медіа повідомили, що Трамп провів засідання в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювали поновлення атак. Серед варіантів була короткочасна, але масштабна операція, яка мала б посилити тиск на Іран під час переговорів.

Незабаром після цього глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що новий удар може бути завданий уже найближчої ночі або протягом доби. У ніч на 11 червня США відновили бомбардування території Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен