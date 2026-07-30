UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЗМІ дізналися дати візиту посланців Трампа до Києва

20:27 30.07.2026 Чт
1 хв
Стів Віткофф та Джаред Кушнер приїдуть незабаром
aimg Олена Бджола
Фото: посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)

Перемовники президента США Дональда Трампа вперше відвідають Україну.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Кушнер і Віткофф збираються до України

Рауфоглу зазначив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва у другій половині серпня.

Вони будуть брати участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

Про це журналісту повідомили два джерела, знайомі з планами посланців Трампа.

Перемовників чекають в Україні

На початку липня стало відомо, що представники Трампа на мирних переговорах між Україною та Росією поки навряд чи збираються до Києва. Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення.

Раніше, 1 червня, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Київ відвідають посланці президента США.

Запрошення американської делегації в Україну залишається в силі. Йдеться про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про це у квітні заяило МЗС України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп