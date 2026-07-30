ЗМІ дізналися дати візиту посланців Трампа до Києва

Кушнер і Віткофф збираються до України

Рауфоглу зазначив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва у другій половині серпня.

Вони будуть брати участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

Про це журналісту повідомили два джерела, знайомі з планами посланців Трампа.

Перемовників чекають в Україні

На початку липня стало відомо, що представники Трампа на мирних переговорах між Україною та Росією поки навряд чи збираються до Києва. Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення.

Раніше, 1 червня, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Київ відвідають посланці президента США.