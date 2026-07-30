СМИ узнали даты визита посланников Трампа в Киев

Переговорщики президента США Дональда Трампа впервые посетят Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.
Рауфоглу отметил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев во второй половине августа.
Они будут участвовать в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине независимости Украины.
Об этом журналисту сообщили два источника, знакомых с планами посланцев Трампа.
В начале июля стало известно, что представители Трампа на мирных переговорах между Украиной и Россией пока вряд ли собираются в Киев. Джаред Кушнер и Стив Виткофф поедут в РФ и Украину только при новых поводах для обсуждения.
Ранее, 1 июня, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Киев посетят посланники президента США.
Приглашение американской делегации в Украину остается в силе. Речь идет о спецпредставителе президента США Стива Виткоффа и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере. Об этом в апреле заявил МИД Украины.