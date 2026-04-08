В МЗС зробили нову заяву щодо візиту посланців Трампа в Україну

14:12 08.04.2026 Ср
2 хв
Зараз відкрилося "вікно можливостей"
aimg Ірина Глухова
Фото: Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Getty Images)

Запрошення американської делегації в Україну - залишається в силі. Йдеться про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого під час брифінгу.

Читайте також: Посланці Трампа можуть приїхати в Україну: Буданов назвав терміни

За словами речника, зараз відкрилося "вікно можливостей", аби зробити документ щодо гарантій безпеки для України сильнішим. Він зазначив, що на це також впливає розвиток подій на Близькому Сході.

"Запрошення (американської делегації в Україну. - ред.) це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Станом на зараз іде робота між українською та американською командами над посиленням документа про гарантії безпеки", - заявив Тихий.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже неодноразово відвідували Росію, де проводили переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, однак в Україні вони ще не були. У разі приїзду це стане їхнім першим візитом до Києва.

Вперше про запрошення Віткоффа повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у жовтні минулого року.

Тоді він зазначив, що українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну, і відповідне запрошення отримав і Віткофф.

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський також заявляв, що запрошував американських переговорників до Києва, однак конкретні терміни не уточнював.

За його словами, візит до України може передувати наступній поїздці американської делегації до Москви.

Зі свого боку в Офісі президента очікують, що посланці Дональда Трампа можуть прибути до Києва вже цього місяця, ймовірно після Великодня.

Водночас зі сторони США офіційного підтвердження такого візиту наразі немає. За словами американського чиновника, це питання ще обговорюється, остаточного рішення поки не ухвалено.

