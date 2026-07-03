ua en ru
Пт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Посланці Трампа не приїдуть до Києва "тільки заради фотосесії", - NYT

21:43 03.07.2026 Пт
2 хв
Чому перемовники Віткофф і Кушнер уникають приїзду до України?
aimg Олена Бджола
Посланці Трампа не приїдуть до Києва "тільки заради фотосесії", - NYT Фото: перемовники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Представники Трампа на мирних переговорах між Україною та Росією поки навряд чи збираються до Києва. Вони неодноразово були у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Віткофф і Кушнер не збираються до України

Посадовець, що побажав залишитися анонімним, заявив про щоденні розмови посланців Трампа з українськими та російськими чиновниками. Також між ними відбувалися особисті зустрічі, про які не повідомлялося.

Проте джерело видання зазначає, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення. А візиту "для фотосесії" не буде.

Росія прагне відвідин посланців Трампа

У Москві чиновники також чекають на поновлення співпраці з Віткоффом та Кушнером.

"Росіяни відчайдушно чекають на повернення Віткоффа та Кушнера", - впевнений ексдипломат Томас Гремінгер, керівник швейцарського аналітичного центру.

Президент Росії Володимир Путін особливо цінує свої стосунки з Віткоффом, який є для нього інструментом досягнення цілей, гаприклад, утримання України поза НАТО. Проте російські чиновники розчаровані нерівномірним характером візитів "людей Трампа" та відсутністю подальших дій.

"Подібний процес вимагає інтенсивних дипломатичних зусиль", - сказав Томас Грем, американський дипломат часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

"США - єдина країна, яка може його очолити, якби вони були до цього схильні", - каже він.

Секретар РНБО Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговори кілька днів тому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще чекає на візит спецпредставників США до України.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували зустрітись у Швейцарії з іранськими чиновниками. На переговорах піднімуть тему ядерної програми Тегерану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
Новини
Можемо перевершити РФ. Зеленський зробив гучну заяву про українську зброю
Можемо перевершити РФ. Зеленський зробив гучну заяву про українську зброю
Аналітика
"Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Кіл-зона" на фронті до кінця року може сягнути 30 км: інтерв'ю з командиром 7 корпусу