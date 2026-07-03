Посланці Трампа не приїдуть до Києва "тільки заради фотосесії", - NYT
Представники Трампа на мирних переговорах між Україною та Росією поки навряд чи збираються до Києва. Вони неодноразово були у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Віткофф і Кушнер не збираються до України
Посадовець, що побажав залишитися анонімним, заявив про щоденні розмови посланців Трампа з українськими та російськими чиновниками. Також між ними відбувалися особисті зустрічі, про які не повідомлялося.
Проте джерело видання зазначає, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення. А візиту "для фотосесії" не буде.
Росія прагне відвідин посланців Трампа
У Москві чиновники також чекають на поновлення співпраці з Віткоффом та Кушнером.
"Росіяни відчайдушно чекають на повернення Віткоффа та Кушнера", - впевнений ексдипломат Томас Гремінгер, керівник швейцарського аналітичного центру.
Президент Росії Володимир Путін особливо цінує свої стосунки з Віткоффом, який є для нього інструментом досягнення цілей, гаприклад, утримання України поза НАТО. Проте російські чиновники розчаровані нерівномірним характером візитів "людей Трампа" та відсутністю подальших дій.
"Подібний процес вимагає інтенсивних дипломатичних зусиль", - сказав Томас Грем, американський дипломат часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого.
"США - єдина країна, яка може його очолити, якби вони були до цього схильні", - каже він.
Секретар РНБО Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговори кілька днів тому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще чекає на візит спецпредставників США до України.
Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували зустрітись у Швейцарії з іранськими чиновниками. На переговорах піднімуть тему ядерної програми Тегерану.