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ЗМІ дізналися дати візиту посланців Трампа до Києва

20:27 30.07.2026 Чт
1 хв
Стів Віткофф та Джаред Кушнер приїдуть незабаром
aimg Олена Бджола
ЗМІ дізналися дати візиту посланців Трампа до Києва Фото: посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)
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Перемовники президента США Дональда Трампа вперше відвідають Україну.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Кушнер і Віткофф збираються до України

Рауфоглу зазначив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва у другій половині серпня.

Вони будуть брати участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

Про це журналісту повідомили два джерела, знайомі з планами посланців Трампа.

Перемовників чекають в Україні

На початку липня стало відомо, що представники Трампа на мирних переговорах між Україною та Росією поки навряд чи збираються до Києва. Джаред Кушнер і Стів Віткофф поїдуть до РФ та України тільки при нових приводах для обговорення.

Раніше, 1 червня, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Київ відвідають посланці президента США.

Запрошення американської делегації в Україну залишається в силі. Йдеться про спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Про це у квітні заяило МЗС України.

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