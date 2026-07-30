СМИ узнали даты визита посланников Трампа в Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Кушнер и Виткофф собираются в Украину

Рауфоглу отметил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев во второй половине августа.

Они будут участвовать в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине независимости Украины.

Об этом журналисту сообщили два источника, знакомых с планами посланцев Трампа.

Переговорщиков ждут в Украине

В начале июля стало известно, что представители Трампа на мирных переговорах между Украиной и Россией пока вряд ли собираются в Киев. Джаред Кушнер и Стив Виткофф поедут в РФ и Украину только при новых поводах для обсуждения.

Ранее, 1 июня, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Киев посетят посланники президента США.