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СМИ узнали даты визита посланников Трампа в Киев

20:27 30.07.2026 Чт
1 мин
Стив Виткофф и Джаред Кушнер приедут в скором времени
aimg Елена Бджола
СМИ узнали даты визита посланников Трампа в Киев Фото: полсанники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Переговорщики президента США Дональда Трампа впервые посетят Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Кушнер и Виткофф собираются в Украину

Рауфоглу отметил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев во второй половине августа.

Они будут участвовать в мероприятиях, посвященных 35-й годовщине независимости Украины.

Об этом журналисту сообщили два источника, знакомых с планами посланцев Трампа.

Переговорщиков ждут в Украине

В начале июля стало известно, что представители Трампа на мирных переговорах между Украиной и Россией пока вряд ли собираются в Киев. Джаред Кушнер и Стив Виткофф поедут в РФ и Украину только при новых поводах для обсуждения.

Ранее, 1 июня, руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Киев посетят посланники президента США.

Приглашение американской делегации в Украину остается в силе. Речь идет о спецпредставителе президента США Стива Виткоффа и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере. Об этом в апреле заявил МИД Украины.

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