Головна » Новини » Війна в Україні

ЗМІ: Британія готується до відправлення військ в Україну

Британія, Четвер 18 грудня 2025 02:25
UA EN RU
ЗМІ: Британія готується до відправлення військ в Україну Фото: британські військові (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Велика Британія посилює підготовку до можливого розгортання миротворчих сил в Україні. Міністр оборони наголосив, що мета контингенту - підтримка перемир'я і стримування подальших атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The i Paper.

Посилення підготовки до розгортання

Велика Британія розробляє плани відправки військового контингенту в Україну для підтримки можливого перемир'я.

Міністерство оборони розпочало закупівлю необхідного спорядження і вивчає процедуру "повідомлення про переміщення" - період, упродовж якого підрозділ має бути готовим до розгортання.

Роль і завдання контингенту

"Я спрямовую фінансування на підготовку наших військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир - з військовими на землі і літаками в повітрі", - заявив міністр оборони.

За його словами, завдання британських сил полягає у стримуванні атак з боку Росії після підписання угод.

Логістика та оснащення

Плани включають визначення місць розгортання і маршрутів переміщення військ, а також забезпечення необхідним обладнанням - від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів і бронежилетів.

Якщо присутність НАТО на території України стане перешкодою для переговорів, підрозділи можуть бути тимчасово розміщені в союзній країні, наприклад, у Польщі, залишаючись готовими втрутитися за необхідності.

Підрозділи в резерві

Серед підрозділів, які можуть бути першими розгорнуті, називають 16-ту десантно-штурмову бригаду (Глобальні сили реагування), що базується в Колчестері, яка спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи.

У разі можливості підготовки залучаються й інші підрозділи, щоб зберегти резерв.

За даними інсайдерів, коаліція країн-учасниць уже давно працює над такими планами, і зараз їхню підготовку прискорено через реальну можливість припинення бойових дій.

Нагадуємо, що Велика Британія, як і раніше, готова розмістити свої війська на території України після завершення бойових дій, підтвердив офіційний представник британського прем'єра.

Зазначимо, що уряд Великої Британії має намір виділити Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 10,6 мільярда доларів) заморожених російських активів.

Великобританія Війна в Україні
