Британія готова передати на підтримку України 10,6 млрд доларів заморожених активів РФ

Уряд Британії готовий передати на підтримку України 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів) активів РФ, які заморожені у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

"Міністри готові передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених у Великій Британії, для підтримки України", - сказано в публікації.

Як пише видання, міністри попередили, що глава Кремля Володимир Путін являє собою "активну загрозу громадянам, безпеці та процвітанню Великої Британії".

Тому в рамках міжнародних зусиль з тиску на Путіна, Британія намагається виступити посередником в угоді з ЄС та іншими країнами, включно з Канадою, яка може виділити до 100 млрд фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Далі The Times вказує, що ці гроші покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Зокрема, або для продовження війни, або для фінансування відновлення, якщо буде досягнута мирна угода.

Повертаючись до Лондона, у матеріалі йдеться, що плани щодо використання заморожених російських активів у Великій Британії для фінансування України обговорювали на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі в середу в рамках переговорів про розблокування коштів.

Водночас одне з джерел в уряді повідомило, що точного механізму розблокування активів РФ на суму 10,6 млрд доларів, які зберігаються у Британії, та їхньої передачі Україні - поки що не розроблено.