Британія готова передати на підтримку України 10,6 млрд доларів заморожених активів РФ
Уряд Британії готовий передати на підтримку України 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів) активів РФ, які заморожені у Великій Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
"Міністри готові передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, заморожених у Великій Британії, для підтримки України", - сказано в публікації.
Як пише видання, міністри попередили, що глава Кремля Володимир Путін являє собою "активну загрозу громадянам, безпеці та процвітанню Великої Британії".
Тому в рамках міжнародних зусиль з тиску на Путіна, Британія намагається виступити посередником в угоді з ЄС та іншими країнами, включно з Канадою, яка може виділити до 100 млрд фунтів стерлінгів на військові потреби України.
Далі The Times вказує, що ці гроші покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Зокрема, або для продовження війни, або для фінансування відновлення, якщо буде досягнута мирна угода.
Повертаючись до Лондона, у матеріалі йдеться, що плани щодо використання заморожених російських активів у Великій Британії для фінансування України обговорювали на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі в середу в рамках переговорів про розблокування коштів.
Водночас одне з джерел в уряді повідомило, що точного механізму розблокування активів РФ на суму 10,6 млрд доларів, які зберігаються у Британії, та їхньої передачі Україні - поки що не розроблено.
Передача заморожених активів РФ Україні
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія виступила з ідеєю надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро. Як передбачається, він буде забезпечений за рахунок активів РФ, які ЄС заморозив у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Однак, для того, щоб Київ міг отримати такий "репараційний кредит", потрібна згода всіх країн-членів Європейського Союзу. Але, як відомо, ініціативу блокує Бельгія, де знаходиться найбільша частка заморожених активів.
Зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що такий план може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.
Тим часом глава бельгійського МЗС Максим Прево наголосив, що пропозиція ЄС щодо "репараційного кредиту" для України не відповідає вимогою його країни.
Також він додав, що країна хоче, щоб інші держави ЄС покрили всі судові витрати, які можуть виникнути, якщо рішення про такий кредит буде реалізовано.
Крім того, Бельгія має намір отримати гарантії, що країни ЄС швидко виділять необхідні гроші, якщо доведеться повертати Росії.
У четвер, 4 грудня, видання Financial Times повідомило, що глава Єврокомісії Урсула фон Дер пропонує ухвалити рішення про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні не одноголосно, а простою більшістю голосів країн-членів ЄС.
Також варто зазначити, що за даними Politico, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану поїздку в Осло. Замість цього він їде до Брюсселя, щоб переконати Бельгію підтримати виділення 165 млрд євро для України.