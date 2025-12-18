СМИ: Британия готовится к отправке войск в Украину
Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих сил в Украине. Министр обороны подчеркнул, что цель контингента — поддержка перемирия и сдерживание дальнейших атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The i Paper.
Усиление подготовки к развертыванию
Великобритания разрабатывает планы отправки военного контингента в Украину для поддержки возможного перемирия.
Министерство обороны приступило к закупке необходимого снаряжения и изучает процедуру "сообщения о перемещении" — период, в течение которого подразделение должно быть готово к развертыванию.
Роль и задачи контингента
"Я направляю финансирование на подготовку наших войск, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир — с военными на земле и самолетами в воздухе", — заявил министр обороны.
По его словам, задача британских сил заключается в сдерживании атак со стороны России после подписания соглашений.
Логистика и оснащение
Планы включают определение мест развертывания и маршрутов перемещения войск, а также обеспечение необходимым оборудованием — от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы, транспортных средств и бронежилетов.
Если присутствие НАТО на территории Украины станет препятствием для переговоров, подразделения могут быть временно размещены в союзной стране, например, в Польше, оставаясь готовыми вмешаться при необходимости.
Подразделения в резерве
В числе подразделений, которые могут быть первыми развернуты, называется базирующаяся в Колчестере 16-я десантно-штурмовая бригада (Глобальные силы реагирования), специализирующаяся на быстром реагировании на кризисы.
В случае возможности подготовки привлекаются и другие подразделения, чтобы сохранить резерв.
По данным инсайдеров, коалиция стран-участников уже давно работает над такими планами, и сейчас их подготовка ускорена из-за реальной возможности прекращения боевых действий.
Напоминаем, что Великобритания по-прежнему готова разместить свои войска на территории Украины после завершения боевых действий, подтвердил официальный представитель британского премьера.
Отметим, что правительство Великобритании намерено выделить Украине 8 миллиардов фунтов стерлингов (около 10,6 миллиарда долларов) замороженных российских активов