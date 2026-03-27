Злом пошти директора ФБР: США заплатять мільйони за інформацію про хакерів

США оголосили нагороду за інформацію іранських хакерів після того, як пошту директора ФБР Каша Пателя зламали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Держдепу США Rewards for Justice .

Як зазначили в Держдепі, за інформацію про хакерів передбачено нагороду в розмірі до 10 млн доларів.

"Якщо у вас є інформація про зловмисних іранських кіберзлочинців, таких як Парсіан Афзар, Раян, Борна, Хандала або пов'язані з ними групи чи особи, зв'яжіться з нами та повідомте будь-яку інформацію, як-от імена, онлайн-псевдоніми і місцезнаходження", - ідеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці особи беруть участь "у зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критично важливої інфраструктури США".