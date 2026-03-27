ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Злом пошти директора ФБР: США заплатять мільйони за інформацію про хакерів

22:35 27.03.2026 Пт
2 хв
Влада США швидко відреагувала на злив особистих даних директора ФБР
Іван Носальський
Злом пошти директора ФБР: США заплатять мільйони за інформацію про хакерів Фото: Каш Патель, директор ФБР (Fairfax County Police Department)

США оголосили нагороду за інформацію іранських хакерів після того, як пошту директора ФБР Каша Пателя зламали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Держдепу США Rewards for Justice.

Читайте також: США знищили лише третину ракетного запасу Ірану, - Reuters

Як зазначили в Держдепі, за інформацію про хакерів передбачено нагороду в розмірі до 10 млн доларів.

"Якщо у вас є інформація про зловмисних іранських кіберзлочинців, таких як Парсіан Афзар, Раян, Борна, Хандала або пов'язані з ними групи чи особи, зв'яжіться з нами та повідомте будь-яку інформацію, як-от імена, онлайн-псевдоніми і місцезнаходження", - ідеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці особи беруть участь "у зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критично важливої інфраструктури США".

Злом директора ФБР

Пропозиція винагороди за інформацію про іранських хакерів з'явилася відразу ж після того, як стало відомо про кібератаку на директора ФБР Каша Пателя.

Хакерське угруповання Handala, яке пов'язане з іранською кіберрозвідкою, заявило про злом особистої пошти директора ФБР.

Зловмисники оприлюднили частину приватного та робочого листування чиновника за 2010-2019 роки, а також його особисті фотографії.

У Міністерстві юстиції США підтвердили факт компрометації поштової скриньки, зазначивши, що опубліковані матеріали є справжніми.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки ФБР Іран Кібератака
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни