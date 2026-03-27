США знищили лише третину ракетного запасу Ірану, - Reuters
США можуть з упевненістю заявити, що знищили близько третини ракетного арсеналу Ірану після майже місяця війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство з посиланням на п'ятьох співрозмовників пише, що США можуть впевнено підтвердити знищення близько третини іранських ракет, а статус ще третини залишається під питанням.
Зазначається, що є ймовірність, що внаслідок бомбардувань ракети були знищені, пошкоджені або ж перебувають під завалами у підземних тунелях та бункерах.
Одне з джерел наголосило, що така ж ситуація спостерігається і з безпілотниками Ірану.
Запаси зброї Тегерану все ще значні
Reuters повідомляє, що Іран все ж має ще значний запас озброєння, до того ж він може відновити частину пошкоджених ракет після закінчення бойових дій.
Водночас точна кількість знищених іранських ракет та дронів залишається невідомою, частково через труднощі оцінки запасів у підземних бункерах до війни. Згідно з різними оцінками, в Ірану могло бути від 2,5 до 6 тисяч ракет.
На думку експертів, США могли переоцінити ефективність своїх ударів. Іран має більш ніж десять великих підземних комплексів для зберігання пускових установок і ракет, і деякі з них все ще активні.
Війна в Ірані
Нагадаємо, учора Axios повідомило, що США можуть завдати по Ірану останнього масштабного удару. Він буде з наземними військами і бомбардуванням, якщо дипломатичні переговори зайдуть у глухий кут. Рішення поки що не ухвалено, але підготовка вже триває.
Водночас до цього спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Вашингтон завершує операцію "Епічна лють" проти Ірану. За його словами, закінчення відбудеться найближчим часом і точно за графіком.