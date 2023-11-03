Зло обов'язково буде покаране. Військові показали нове відео роботи ATACMS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полковника Збройних сил України Анатолія Штефана .

Запуск ракет було здійснено з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам", - написав Штефан.

На відео військовий побажав побратимам міцного здоров'я й мирного неба над головою.

"Ви ті, після кого лише тиша. Ви - боги війни. Слава Україні! Слава воїнам ракетних військ! Смерть ворогам. Разом - до перемоги. Перемога за нами!", - заявив воїн після чого відбувся залп із трьох балістичних ракет малої дальності ATACMS.

ATACMS

Нещодавно наші воїни вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. Як відзначили тоді у ЗМІ, для атаки військові використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Через деякий час Сполучені Штати Америки підтвердили інформацію. В Штатах уточнили, що надали Україні ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

За словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.