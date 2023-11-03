Зло обязательно будет наказано. Военные показали новое видео работы ATACMS

Украинские военные поздравили коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В частности показали новые кадры работы ATACMS по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана .

Запуск ракет был осуществлен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Расчет HIMARS поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам", - написал Штефан.

На видео военный пожелал собратьям крепкого здоровья и мирного неба над головой.

"Вы те, после кого только тишина. Вы - боги войны. Слава Украине! Слава воинам ракетных войск! Смерть врагам. Вместе - к победе. Победа за нами!", - заявил воин после чего состоялся залп из трех баллистических ракет малой дальности ATACMS.

ATACMS

Недавно наши воины ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. Как отметили в СМИ, для атаки военные использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Спустя некоторое время Соединенные Штаты Америки подтвердили информацию. В Штатах уточнили, что предоставили Украине ракеты с дальностью действия до 165 километров.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.