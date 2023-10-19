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США надаватимуть Україні ATACMS на постійній основі, - Кулеба

Київ, Четвер 19 жовтня 2023 15:27
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США надаватимуть Україні ATACMS на постійній основі, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про постійне постачання далекобійних ракет ATACMS для наших захисників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) та президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня", - наголосив глава МЗС.

За його словами, якщо почитати "між рядків" виступ Зеленського після зустрічі з Байденом, то можна зрозуміти, що було ухвалено дуже важливе рішення і воно могло бути лише таким.

"Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності", - додав Кулеба.

Також міністр висловив сподівання, що в майбутньому США нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними журналістів, Україна поки що отримала лише близько 20 таких ракет.

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