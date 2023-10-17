Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км

Про це заявила представник Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"США нещодавно доставили в Україну ракети ATACMS радіусом дії до 100 миль (близько 160 км - ред.) в рамках нашої постійної підтримки українського народу від жорсткого вторгнення Росії", - заявила Вотсон.

За її словами, США вважають, що ракети ATACMS забезпечать значне збільшення бойових спроможностей України, адже дозволять вражати цілі, розташовані в глибині України, і позбавлять росіян можливості мати "прихисток" на окупованій території.

"Ми сповнені рішучості продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу і незалежність", - резюмувала Вотсон.

Представник Ради нацбезпеки США не назвала, який саме тип ATACMS отримала Україна, але ймовірно мова йде про ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A). Саме цей тип ракети має радіус дії 165 км. Він також має касетну бойову частину.

Від свого аналога, здатного летіти на 300 км, ATACMS Block I відрізняється тим, що має більшу кількість касетних зарядів - 950, а не 300.